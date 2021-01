Video Gol Highlights Inter-Juventus 2-0: sintesi 17-01-2021

Termina 2-0 il big match della 18° giornata di campionato tra l’Inter di Antonio Conte e la Juventus di Andrea Pirlo. A San Siro decidono le reti di Vidal e Barella che consentono ai nerazzurri di agganciare temporaneamente il Milan in cima alla classifica. Alla Vecchia Signora non riesce il sorpasso su Roma e Napoli. Per Antonio Conte si tratta del primo successo contro la sua ex squadra.

Il primo acuto del match è una punizione di Brozovic al 7′ che termina fuori alla sinistra di Szczesny. Al 10′ Rabiot calcia dall’interno dell’area interista costringendo Handanovic all’intervento con la palla che finisce poi sui piedi di Chiesa che mette in mezzo per Ronaldo che fa 1 a 0, ma Doveri annulla per precedente fuorigioco del 22 bianconero.

Pochi istanti dopo l’Inter passa in vantaggio con Vidal che di testa trasforma in rete un perfetto cross di Barella. Al 15′ ancora il cileno che spara alto da buona posizione. L’Inter gioca meglio e al 18′ ci prova con Brozovic che obbliga Szczesny a distendersi sulla destra per neutralizzare la sua conclusione. Al 23′ i nerazzurri vanno vicini al 2-0 con Lukaku che calcia a giro trovando la respinta dell’estremo difensore bianconero il cui intervento fa carambolare la palla sui piedi di Lautaro Martinez che da buona posizione non riesce a capitalizzare.

8 minuti più tardi Lukaku manda al bar Chiellini che successivamente lo recupera con una scivolata che però favorisce il tentativo Lautaro Martinez che ancora una volta non inquadra lo specchio della porta. Nei restanti 14 minuti non accade nulla di particolarmente rilevante pertanto dopo due minuti di recupero Doveri fischia la fine del primo tempo con l’Inter in vantaggio per 1-0.

Il secondo tempo inizia con l’Inter che alla prima vera occasione raddoppia con Barella che al 51′, in campo aperto, punisce la retroguardia juventina mettendo in rete un fantastico lancio di Bastoni. 13 minuti dopo Brozovic ci prova dal limite dell’area torinese, ma il suo tiro finisce fuori. Al 70′ Lautaro Martinez fa tutto bene, ma il suo destro non gira e finisce fuori.

A 4′ dal termine Chiesa va vicino al 2-1, ma Handanovic si tuffa e nega all’ex Fiorentina la gioia del gol. Al 91′ Hakimi prova a fare 7 in campionato, ma il suo tiro finisce alto. È l’ultima azione pericolosa del match dopo la quale non accade più nulla. Il triplice fischio di Doveri assegna all’Inter una vittoria, tutto sommato, meritata.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal (77′ Gagliardini), Young (72′ Darmian); Lukaku, Lautaro Martinez (86′ Sanchez).

Allenatore: Antonio Conte

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Frabotta (58′ Bernardeschi); Chiesa, Bentancur, Rabiot (58′ McKennie), Ramsey (58′ Kulusevski); Morata, Cristiano Ronaldo.

Allenatore: Andrea Pirlo

Arbitro: Daniele Doveri

Marcatori: 13′ Vidal (I), 51′ Barella (I)

Ammoniti: 36′ Bonucci (J), 60′ Young (I), 62′ Morata (J), 67′ Barella (I)

Espulsi:

