Il Milan spinge per Retegui, su di lui anche l’Arabia

Calciomercato Milan: occhi su Retegui, pronta maxi offerta all’Atalanta per il nuovo bomber

Il Milan accelera sul mercato degli attaccanti e punta dritto su Mateo Retegui, profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo nella stagione 2025/2026. Con Abraham tornato alla Roma, Jovic svincolato e Camarda in prestito al Lecce, l’organico rossonero è ora ridotto a Gimenez e Colombo. Troppo poco per affrontare Serie A e Champions League.

Retegui in cima alla lista: il Milan prepara l’assalto

Secondo fonti vicine al club, il Milan avrebbe già stanziato un budget importante per l’acquisto di un nuovo numero 9. L’obiettivo principale è Retegui, attualmente all’Atalanta, reduce da un’ottima stagione e valutato circa 50 milioni di euro.

Un investimento pesante, ma che il Diavolo sarebbe pronto a sostenere con un’offerta iniziale da 40 milioni.

L’affare potrebbe chiudersi sulla base di una plusvalenza importante per i bergamaschi, che solo dodici mesi fa avevano acquistato l’italo-argentino per 22 milioni più bonus. La trattativa potrebbe beneficiare anche degli ottimi rapporti tra Milan e Atalanta, cementati durante l’operazione De Ketelaere.

Allegri vuole alzare il livello: profilo alla Giroud cercasi

Il tecnico Massimiliano Allegri, rientrato a Milanello con nuove ambizioni, ha chiesto alla dirigenza un centravanti di peso, capace di alternarsi con Gimenez e portare esperienza, struttura fisica e fiuto del gol. In ritiro verranno valutate anche le condizioni di Colombo, ma tutto fa pensare che il Milan voglia aggiungere concorrenza vera nel cuore dell’attacco.

Retegui, che ha compito 26 anni ad aprile, rappresenta per caratteristiche e mentalità il profilo più simile al Giroud ammirato in rossonero negli ultimi anni: forte nel gioco aereo, generoso nei movimenti e freddo sotto porta.

L’intenzione è di chiudere l’operazione nelle prossime settimane, approfittando anche della volontà del giocatore di fare il salto in una big.

Atalanta, l’Al-Qadsiah tenta il colpo Retegui: in arrivo offerta da 60 milioni per il bomber della Serie A

Il calciomercato internazionale infiamma anche in casa Atalanta: nelle prossime ore il club nerazzurro potrebbe ricevere una proposta shock per Mateo Retegui, protagonista assoluto dell’ultima stagione in Serie A. Secondo quanto trapela da ambienti vicini all’operazione, l’Al-Qadsiah, ambiziosa formazione saudita appena promossa nella Saudi Pro League, è pronta a mettere sul piatto una maxi-offerta tra i 50 e i 60 milioni di euro.

L’Arabia Saudita a caccia di stelle: dopo Kean e David, tocca a Retegui

L’Arabia Saudita continua a guardare con interesse ai big del nostro campionato. Dopo aver sondato la disponibilità di Paulo Dybala nella scorsa estate e aver cercato senza successo Moise Kean (per cui era pronta a pagare la clausola da 52 milioni) e Riccardo Orsolini (25 milioni offerti), l’Al-Qadsiah ha tentato il sorpasso su Jonathan David, ormai promesso sposo della Juventus. Ora, nel mirino c’è il capocannoniere della Serie A.

Con 28 reti stagionali, di cui 25 solo in campionato, Retegui è diventato uno dei centravanti più appetiti d’Europa. La nazionale italiana fa affidamento su di lui, e l’Atalanta lo aveva prelevato dal Genoa solo un anno fa per 21 milioni di euro, dopo il grave infortunio di Scamacca. Un affare che potrebbe trasformarsi in una plusvalenza record per la Dea, a distanza di appena dodici mesi.

Atalanta in bilico: tenere il bomber o incassare?

Il nodo resta la volontà del giocatore. A 26 anni appena compiuti, Retegui si trova davanti a una scelta cruciale per la propria carriera: restare in Europa, magari in una big (su di lui c’è anche il Milan), oppure cedere alla corte dell’Al-Qadsiah, con un contratto milionario già pronto. Il club saudita sarebbe infatti disposto a offrirgli uno stipendio da top player, nettamente superiore a quello percepito a Bergamo.

Dal canto suo, l’Atalanta valuta con attenzione l’offerta in arrivo, che sarà formalizzata per iscritto entro la settimana. Una cifra tra i 50 e i 60 milioni di euro, comprensiva di bonus, rappresenterebbe una delle cessioni più redditizie della storia della società orobica.

