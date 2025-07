Morto Diogo Jota attaccante del Liverpool in incidente in Spagna

Tragedia nella notta in Spagna: è morto in un incidente stradale l’attaccante del Liverpool Diogo Jota

Grave lutto nel mondo del calcio: Diogo Jota è morto in un tragico incidente stradale in Spagna con il fratello: il terribile schianto è avvenuto al chilometro 65 della A-52, nei pressi del comune di Palacios de Sanabria.

Il mondo del calcio è sotto shock per la tragica scomparsa di Diogo Jota, attaccante del Liverpool e della Nazionale portoghese, morto a soli 28 anni in un terribile incidente stradale avvenuto nella notte in Spagna, precisamente nella provincia di Zamora.

Il dramma si è consumato al chilometro 65 dell’autostrada A-52, nei pressi del comune di Palacios de Sanabria. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo su cui viaggiava il calciatore (una Lamborghini) ha preso fuoco dopo l’impatto, non lasciando scampo a lui e al fratello André Jota, anch’egli calciatore professionista. Entrambi sono deceduti sul colpo.

https://twitter.com/DiogoJota18/status/1874449593808924970

La notizia è ancora più straziante se si considera che Diogo Jota si era sposato appena pochi giorni fa, il 22 giugno, con la compagna di sempre Rute Cardoso. La coppia aveva tre figli: Denis, nato nel 2021, Duarte nel 2023 e una bambina venuta alla luce nel 2024.

Il calcio internazionale piange una delle sue stelle più amate, un talento che aveva incantato i tifosi con le maglie di Porto, Wolverhampton e Liverpool, e che con il Portogallo aveva disputato Europei e Mondiali. Una tragedia che lascia un vuoto incolmabile.

Diogo Jota aveva contribuito in modo decisivo alla vittoria della Premier League 2024-25 con il Liverpool, e avrebbe dovuto rappresentare i Reds anche nella stagione 2025-26.

La carriera di Diogo Jota:

Diogo Jota, scomparso tragicamente a soli 28 anni in un incidente stradale in Spagna, lascia un’eredità importante nel mondo del calcio. L’attaccante portoghese era diventato un punto fermo del Liverpool, club con cui aveva firmato nel 2020, arrivando dal Wolverhampton per una cifra vicina ai 44,7 milioni di euro.

Con i Reds, Jota ha collezionato 182 presenze ufficiali, segnando 65 gol e fornendo 26 assist, contribuendo in maniera decisiva alla conquista di tre trofei: una Premier League nella stagione 2024-2025, una FA Cup e una Coppa di Lega nel 2021-2022.

La sua carriera aveva avuto inizio in patria con il Paços Ferreira nel 2014, ma fu l’Atlético Madrid ad acquistarlo nel 2016 per 7 milioni di euro. Senza mai esordire con i Colchoneros, fu subito girato in prestito al Porto, e poi al Wolverhampton, che nel 2018 lo riscattò a titolo definitivo per 14 milioni.

In nazionale, Jota era una presenza stabile, avendo rappresentato il Portogallo in competizioni come Europei e Mondiali, e si era distinto per la sua versatilità, intelligenza tattica e fiuto del gol.

Una carriera brillante spezzata troppo presto, lasciando un vuoto profondo nel calcio internazionale.

La reazione del Liverpool alla notizia della tragedia:

Liverpool in lutto per la morte di Diogo Jota: “Sconvolti dalla tragedia, il nostro pensiero va alla famiglia”

Il Liverpool Football Club ha espresso il proprio profondo dolore per la tragica scomparsa di Diogo Jota, confermata ufficialmente attraverso una nota diffusa nella mattinata. Il club inglese ha dichiarato di essere devastato dalla notizia, spiegando che il calciatore portoghese è morto in un incidente stradale in Spagna, insieme al fratello André Jota, anch’egli calciatore.

«Il club è stato informato che il nostro attaccante Diogo Jota, 28 anni, è rimasto coinvolto in un tragico incidente – si legge nella dichiarazione ufficiale – Il nostro pensiero va alla sua famiglia, agli amici, ai compagni di squadra e allo staff, ai quali continueremo a fornire tutto il nostro supporto possibile in questo momento di inimmaginabile dolore».

Il Liverpool, nel rispetto del momento delicatissimo, ha scelto di non rilasciare ulteriori commenti e ha chiesto ai media e al pubblico di rispettare la privacy della famiglia Jota, travolta da una perdita devastante.

La tragica morte del calciatore ha sconvolto il mondo del calcio, lasciando un vuoto immenso tra tifosi, compagni e dirigenti.

Il comunicato della Federazione calcistica portoghese

“La Federcalcio portoghese e tutto il calcio portoghese sono completamente devastati dalla notizia della morte di Diogo Jota e André Silva, avvenuta questa mattina in Spagna”, si legge nella nota ufficiale.

“Molto più che un giocatore straordinario, con quasi 50 presenze nella Nazionale maggiore, Diogo Jota era una persona eccezionale, rispettata da tutti i compagni e dagli avversari, una figura dalla gioia contagiosa e un punto di riferimento per tutta la comunità.”

“A titolo personale, e a nome della Federcalcio portoghese, esprimo le mie più profonde condoglianze alla famiglia e agli amici di Diogo e André Silva, così come al Liverpool FC e al FC Penafiel, i club nei quali, rispettivamente, i due calciatori militavano.”

“La Federazione ha già chiesto ufficialmente alla UEFA che venga osservato un minuto di silenzio prima del match della nostra Nazionale femminile contro la Spagna, in programma questo giovedì per il Campionato Europeo femminile.”