Pronostico e quote Inter-Juventus, 18° giornata Serie A 17-01-2021.

Pronostico e quote Inter-Juventus: domenica sera va in scena il sentitissimo Derby d’Italia tra i bianconeri di Andrea Pirlo e i nerazzurri di Antonio Conte.

Inter-Juventus non è partita come tutte le altre, si sa. La rivalità che intercorre tra queste due squadre è una delle più sentite d’Italia e probabilmente d’Europa. I nerazzurri di Antonio Conte, dopo aver detto addio alla Champions League un mese fa, puntano tutto sul campionato per “salvare” una stagione che attualmente li vede al 2° posto in classifica, a -3 dal 1° dei cugini del Milan. Quello stesso MIlan che Lukaku e compagni incontreranno il prossimo 26 gennaio nei quarti di finale di Coppa Italia.

La vittoria negli ottavi sulla Fiorentina ha infatti caricato gli uomini del tecnico leccese che, dopo aver perso contro la Sampdoria e pareggiato contro la Roma, puntano a ritrovare una vittoria che in campionato manca dal 6-2 al Crotone del 3 gennaio. Per farlo dovranno gettare il cuore oltre l’ostacolo perché la Juventus, che domenica sera varcherà i cancelli di San Siro, non è certo l’ultima arrivata.

La squadra di Andrea Pirlo giunge alla sfida coi rivali di sempre con la bellezza di 4 vittorie consecutive (3 in campionato e una in Coppa Italia) sul groppone e una voglia matta di avvicinarsi alla vetta della classifica che, in caso di sconfitta, diverrebbe un miraggio. La Vecchia Signora infatti deve assolutamente vincere se vuole continuare a coltivare il sogno del 10° scudetto consecutivo.

Pronostico Quote 1 2.45 2 2.85 Over 2.5 1.57

Pronostico e quote Inter-Juventus: 1 quotato 2.45 e Over 2.5 quotato 1.57 su Eurobet.

Di Inter-Juventus si potrebbe dire che è la sfida tra Andrea Pirlo e il suo ex allenatore, Antonio Conte, che è Cristiano Ronaldo contro Lukaku, Bonucci contro De Vrij, Szczesny contro Handanovic. Si potrebbe dire anche che è il pragmatismo della Vecchia Signora contro la “pazzia” del Biscione. Insomma, potremmo dire di tutto e di più di Inter-Juventus, ma se c’è una cosa della quale non si può parlare facilmente è proprio il pronostico.

Il Derby d’Italia non ha mai avuto, e probabilmente mai avrà, un esito scontato. Al di là delle posizioni in classifica, dei punti conquistati, dei gol segnati e subiti e di tutti quegli elementi che gli amanti delle statistiche adorano, Inter-Juventus sarà infatti sempre una partita a sé in cui la differenza, alla fine, la farà sempre la voglia di avere la meglio sull’avversario. Pertanto, se proprio dobbiamo, consigliamo un “attendibile” Over 2.5 quotato 1.57. In alternativa, soprattutto a chi ama il rischio, suggeriamo l’1X + GG HT fissato a 4.60.

Pronostico e quote Inter-Juventus: le classiche

1: 2.45

X: 3.45

2: 2.85

Over 2.5: 1.57

Under 2.5: 2.25

GG: 1.48

NG: 2.45

Probabili formazioni Inter-Juventus

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

Allenatore: Antonio Conte

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Demiral, Bonucci, Frabotta; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.

Allenatore: Andrea Pirlo.

