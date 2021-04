Video Gol Highlights Inter-Hellas Verona 1-0: Sintesi 25-4-2021

Video Gol e Highlights Inter-Hellas Verona 1-0, 33° Giornata Serie A: un palo di Hakimi, segna Darmian

L’Inter batte l’Hellas Verona allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, conosciuto anche come Stadio San Siro, nella trentatreesima giornata di Serie A, quattordicesimo turno del girone di ritorno.

I nerazzurri tornano alla vittoria dopo due pareggi consecutivi e ora devono solo aspettare la matematica certezza per il titolo, mentre i veneti si fermano dopo la vittoria di pochi giorni fa.

Inter-Hellas Verona

Sintesi di Inter-Hellas Verona 1-0

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa provano a far girare la pala, ma gli ospiti pressano con aggressività, si difendono compatti e non lesinano a ripartire in contropiede.

I padroni di casa partono meglio, ma si divorano più volte il vantaggio con Lautaro Martinez, a tu per tu con Silvestri spara addirittura in curva, e un impreciso Hakimi.

Poi, però, crescono sensibilmente gli ospiti, che vedono negarsi la rete da un super Handanovic su Bessa e subito dopo Barak non riesce a ribadire in rete, non trovando la porta.

Si accende la partita nel secondo tempo, grazie al maggiore coraggio da parte di entrambe le squadre, che pensano più ad attaccare e meno a difendere.

Sale in cattedra Faraoni, che mette a ferro e fuoco la difesa avversaria, non riuscendo però a trovare la giocata vincente, mentre il solito Lautaro Martinez sbaglia di tutto davanti a Silvestri, che fa pure bella figura.

Dopo un palo di Hakimi e l’errore di Barak sotto porta, al 76′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con bomber Darmian, su assist di Hakimi, al termine di un bel contropiede di Sanchez.

Gli ospiti provano a reagire, alzano il baricentro e attaccano con insistenza, ma l’arbitro annullare il possibile pareggio di Faraoni al 83′ minuto per carica su Handanovic.

Highlights e Video Gol di Inter-Hellas Verona 1-0:

Tabellino di Inter-Hellas Verona 1-0

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi, Perisic; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore: Antonio Conte.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Magnani, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Bessa; Lasagna. Allenatore: Ivan Juric.

MARCATORI: 76′ Darmian

AMMONITI: Ceccherini, Magnani, Barak

SOSTITUZIONI: Sensi, Darmian, Sanchez, D’Ambrosio, Gagliardini, Dawidowicz, Gunter, Salcedo, Udogie, Colley

