Video Gol Highlights Inter-Hellas Verona 1-0: Sintesi 14-1-2023

Video Gol e Highlights Inter-Hellas Verona 1-0, 18° Giornata Serie A: decide Lautaro Martinez

L’Inter batte l’Hellas Verona allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, conosciuto anche come Stadio San Siro, nell’anticipo serale della diciottesima giornata di Serie A.

I nerazzurri tornano alla vittoria dopo il pareggio della scorsa settimana, racimolando il sesto risultato utile consecutivo e portandosi al terzo posto in classifica.

Altra sconfitta per gli scaligeri, che si fermano dopo due risultati utili consecutivi e restano a quota nove punti in classifica.

Sintesi di Inter-Hellas Verona 1-0

Out Brozovic, Dalbert, Handanovic e Lukaku per Simone Inzaghi, che schiera Acerbi in difesa con Skriniar e Bastoni davanti a Onana, recupera Calhanoglu in mediana con Gagliardini e Mkhitaryan, ancora Darmian e Dimarco sulle fasce e Dzeko in attacco con Lautaro Martinez.

Non ci sono Cortinovis, Faraoni, Praszelik e Verdi per Salvatore Boccetti, che punta su Dawidowicz, Hien e Ceccherini in difesa a protezione di Montipò, ancora Depaoli a centrocampo con Tameze, Ilic e Doig, conferma Kallon in attacco con Djuric e Lazovic.

E’ una partita molto equilibrata e combattuta nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, mentre gli ospiti si difendono con ordine e pressano con aggressività.

Al 3′ minuto i padroni di casa sbloccano subito il risultato con Lautaro Martinez, che trova il gol del vantaggio con una bella conclusione dal limite dell’area di rigore.

Gli ospiti non cambiano il proprio atteggiamento, così come i padroni di casa continuano a macinare gioco ed occasioni, rendendosi pericolosi ancora con Lautaro Martinez prima e Mkhitaryan poi.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, in cui calano sensibilmente i ritmi di gioco, visto che i padroni di casa badano maggiormente alla gestione, mentre gli ospiti non sembra avere la qualità per fare male agli avversari.

Dopo le ammonizioni di Dawidowicz e Hien, c’è spazio per le sostituzioni di Kallon, Ilic, lo stesso Dawidowicz, Tameze, Calhanoglu, Dzeko, Dimarco, Doig e Mkhitaryan, che escono in cambio di Sulemana, Lasagna, Magnani, Veloso, Asllani, Correa, Gosens, Piccoli e Barella.

Gli ospiti impegnano Onana con Sulemana, che viene anche ammonito, così come anche Carboni, subentrato a Lautaro Martinez, ma rischiano sulla botta dalla distanza di Asllani.

Highlights e Video Gol di Inter-Hellas Verona 1-0:

Tabellino di Inter-Hellas Verona 1-0

Inter (3-5-2): Onana 6; Skriniar 6, Acerbi 6, Bastoni 6; Darmian 6, Gagliardini 5,5, Calhanoglu 6 (24′ st Asllani 6), Mkhitaryan 6 (32′ st Barella 6), Dimarco 6 (32′ st Gosens 6); Dzeko 5,5 (24′ st Correa 5), Lautaro Martinez 7 (44′ st Carboni sv). A disp.: Cordaz, Brazao, Dumfries, De Vrij, Bellanova, D’Ambrosio, Curatolo, Zanotti. All.: Inzaghi 6



Verona (3-4-2-1): Montipò 6; Dawidowicz 6 (21′ st Magnani 6), Hien 6,5, Ceccherini 6; Depaoli 5,5, Tameze 6 (20′ st Veloso 6), Ilic 5,5 (20′ st Lasagna 6), Doig 6 (35′ st Piccoli sv); Kallon 5 (12′ st Sulemana 6), Lazovic 5,5; Djuric 5,5. A disp.: Berardi, Perilli, Henry, Gunter, Terracciano, Cabal, Coppola, Bragantini. All.: Zaffaroni 6



Arbitro: Fabbri

Marcatori: 3′ Lautaro Martinez (I)

Ammoniti: Dawidowicz (V), Hien (V), Sulemana (V)

Espulsi: –

Note: –