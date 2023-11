Video Gol Highlights Inter-Frosinone 2-0: Sintesi 12-11-2023

Video Gol e Highlights Inter-Frosinone 2-0, 12° Giornata Serie A: segnano Dimarco e Calhanoglu

L’Inter batte il Frosinone allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, conosciuto anche come Stadio San Siro, nel posticipo serale della dodicesima giornata di Serie A.

Quarta vittoria consecutiva per i nerazzurri, sempre più in testa alla classifica, mentre i ciociari sono fermi a quota quindici punti in classifica.

Sintesi di Inter-Frosinone 2-0

Sempre indisponibili Cuadrado e Pavard per Simone Inzaghi, che rilancia Dumfries a centrocampo con Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco, abbassando Darmian in difesa con Bastoni e Acerbi davanti a Sommer, nonché ritrovando Lautaro Martinez con Thuram in attacco.

Infortunati Harroui e Kalaj per Eusebio Di Francesco, che schiera Monterisi, Okoli e Marchizza in difesa a protezione di Turati, con Lirola, Mazzitelli, Barrenechea e Oyono a centrocampo, mentre in attacco Soule, Cuni e Reinier.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno possesso palla, ma gli ospiti non si limitano a difendere, visto che cercano di ribaltare l’azione.

Ci provano Thuram e Lautaro Martinez, ma sono poco cinici sotto porta prima dell’infortunio di Mazzitelli, sostituito da Brescianini.

Nel finale al 43′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Dimarco, che trova il gol del vantaggio su assist di Mkhitaryan, con un pallonetto incredibile su Turati.

Il secondo tempo si apre subito con il raddoppio dei padroni di casa, che al 47′ minuto segnano ancora con Calhanoglu, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Monterisi su Thuram.

https://x.com/SerieA/status/1723817827948179921?s=20

Dopo la conclusione di Darmian e l’entrata in campo di Cheddira e Ibrahimovic al posto di Cuni e Lirola, gli ospiti reagiscono colpendo un palo proprio con l’attaccante, prima della sostituzione che vede coinvolto De Vrij per Dumfries.

Ci provano anche Marchizza e Barella, entrano anche Frattesi e Arnautovic al posto di Mkhitaryan e Thuram, viene ammonito Brescianini e Sommer si supera su Ibrahimovic.

Nel finale c’è spazio anche per Sensi, Carlos Augusto, Kaio Jorge e Caso al posto di Calhanoglu, Dimarco, Reinier e Barrenechea, mentre Lautaro Martinez e Turati si divorano il tris.

Highlights e Video Gol di Inter-Frosinone 2-0:

Tabellino di Inter-Frosinone 2-0

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries (16′ st De Vrij), Barella, Calhanoglu (36′ st Sensi), Mkhitaryan (24′ st Frattesi), Dimarco (36′ st Carlos Augusto); Thuram (25′ st Arnautovic), Lautaro Martinez. A disp.: Di Gennaro, Audero, Klaassen, Bisseck, Agoume, Stabile, Sanchez. All.: Inzaghi



Frosinone (3-4-2-1): Turati; Monterisi, Okoli, Marchizza; Lirola (10′ st Ibrahimovic), Barrenechea (37′ st Caso), Mazzitelli (35′ Brescianini), Oyono; Soulé, Reinier (37′ st Kaio Jorge); Cuni (10′ st Cheddira). A disp.: Frattali, Cerofolini, S. Romagnoli, Baez, Lulic, Gelli, Garritano, Kvernadze, Bourabia, Lusuardi. All.: Inzaghi



Arbitro: Dionisi

Marcatori: 43′ Dimarco (I), 3′ st rig. Calhanoglu (I)

Ammoniti: Brescianini (F)

Espulsi:

Note: