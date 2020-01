Video Gol Highlights Inter-Fiorentina 2-1: Candreva, pareggia Caceres, ma poi Barella fa esplodere S.Siro!

Risultato di Inter-Fiorentina 2-1, quarti di finale di Coppa Italia: Candreva prima, pareggia Caceres, ma poi Barella dà la vittoria ai nerazzurri! Passaggio in semifinale dell’Inter!

Una partita che vede le due squadre iniziare con grande intensità. La prima occasione è per i viola, con un tiro di Lirola fuori di poco. Poi i padroni di casa prendono il terreno di gioco, con possesso palla, ma vanno in vantaggio solamente alla fine del primo tempo con Candreva! Nella ripresa al quarto d’ora pareggio viola con Caceres di testa, ma poi sette minuti dopo Barella fissa il risultato sul 2-1!

La sintesi di Inter-Fiorentina, quarti di finale di Coppa Italia

Una partita in cui la formazione ospite ha iniziato con grande sicurezza, creando qualche difficoltà ai padroni di casa.

Prima con Lirola, il cui diagonale con il destro è terminato di poco alla destra di Handanovic. Due minuti più tardi, però, la formazione nerazzurra risponde. Questa volta è Alexis Sanchez che prova una conclusione di testa da dentro l’area di rigore, ma viene fermato ottimamente da Terraciano!

Padroni di casa che, però, faticano a creare occasioni da rete. Il primo tiro sullo specchio della porta, che non sia un colpo di testa, avviene oltre la metà del primo tempo, con una conclusione alta di Barella da fuori area! Alla mezz’ora ci prova Vecino con un tiro dal limite dell’area, ma il pallone termina tra le braccia di Terraciano!

Ad un minuto dal termine c’è il vantaggio dei nerazzurri! Candreva dopo una serie di passaggi in verticale dei suoi compagni, riesce a colpire in maniera fredda e precisa nella porta sguarnita!

Nella ripresa ancora i nerazzurri in avanti. Prima con un tiro di Martinez sull’esterno della rete, quindi Sanchez che prova un destro dallla distanza e pallone che termina di poco fuori! Tre minuti più tardi sugli sviluppi di un calcio d’angolo Bastoni di testa non trova la porta!

Al quarto d’ora Lirola prova una conclusione dopo una bella azione partita dalla sinistra per i viola! I pallone è deviato in angolo!

Sul corner seguente battuto da Pulgar, stacco di testa di Caceres su Martinez che fredda Handanovic! Pareggio della Fiorentina!

Al sessantaquattresimo minuto Vlahovic si trova il pallone al limite dell’area, prova il pallonetto ma Handanovic blocca il suo tentativo!

Sette minuti più tardi arriva il nuovo vantaggio dei nerazzurri! Su di un pallone scodellato al centro da Candreva, il colpo di testa di un difensore viola ad allontanare la sfera e un colpo al volo con il destro di Barella che infila nell’angolo!

A dieci minuti dal termine il nuovo entrato Eriksen spreca con un tiro dal limite che viene bloccato da Terraciano!

Quindi a sei minuti dal termine tiro di Sottil dal limite dell’area e pallone che viene respinto da Handanovic!

In pieno recupero c’è la possibilità per Esposito di dover calciare in porta, ma viene anticipato da un difensore viola!

Video Gol Highlights

PER GUARDARE I VIDEO GOL DELLA PARTITA CLICCARE SUL LINK

Il tabellino di Inter-Fiorentina 2-1, quarti di finale di Coppa Italia

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Godin, Ranocchia, Bastoni; Candreva (74° s.t. Moses), Vecino, Barella, Young; Sanchez (66° s.t. Erksen); Lautaro Martinez, Lukaku (88° s.t. Esposito). All. Conte

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola (85° s.t. Ghezzal), Benassi, Badelj (56° s.t. Cutrone), Pulgar, Dalbert; Vlahovic, Chiesa (80° s.t. Sottil) . All. Iachini

Arbitro: Doveri (Volterra)

Reti: 44° p.t. Candreva (I), 60° s.t. Caceres (F), 67° s.t. Barella (I)

©RIPRODUZIONE RISERVATA