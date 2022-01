Video gol-highlights Inter-Empoli 3-2 (dts): sintesi 19-01-2022

Video gol-highlights Inter-Empoli 3-2 (dts): vince la squadra d’Inzaghi, al cospetto di un grande Empoli, grazie al gol di Sensi nei supplementari.

Inter-Empoli 3-2: partita pazza al Meazza in San Siro. La squadra di Inzaghi, a un passo dal baratro, riesce a ribaltare i toscani nei supplementari e qualificarsi ai quarti di Coppa Italia.

Inter in vantaggio nel primo quarto d’ora con Sanchez, subentrato all’infortunato Correa. L’Empoli gioca la solita gara a viso aperto e, dopo aver pareggiato con Bajrami, va avanti al 75′ con un colpo di testa di Cutrone.

Quando il risultato a sorpresa sembra una certezza, Ranocchia riesce a pareggiare in semirovesciata e portare la gara ai supplementari.

Nell’extratime è Sensi, destinato al prestito alla Sampdoria, a mettere il timbro sulla qualificazione ai quarti di finale. Ora si attende la vincente di Roma-Lecce, domani, per completare il tabellone delle ultime otto.

La sintesi Inter-Empoli 3-2

Inizio buono dell’Empoli che tiene bene il campo e non concede occasioni all’Inter. I problemi per Inzaghi iniziano subito. Correa si fa male ed è costretto a lasciare il posto a Sanchez.

Proprio Sanchez porta i nerazzurri in vantaggio alla azione utile: Dumfries, sulla destra, mette in mezzo per la testa di “El Nino”, che svetta e firma l’1-0.

I nerazzuri fanno però fatica ad uscire dalla propria trequarti. Una mano gliela dà Fiamozzi, che si fa recuperare da Sanchez. Palla per Dumfries con Furlan costretto a metterci una pezza.

Vidal recupera un altro pallone sulla trequarti avversaria. Pallone per Lautaro che impegna due volte Furlan con conclusioni ravvicinate, respinte.

Viti perde un altro pallone sulla pressione di Sanchez. El “Nino” serve in mezzo Lautaro, che calcia fuori senza aspettare il “rimorchio” di Gagliardini.

L’Empoli ha un’occasione con Stulac, su calcio piazzato, ma il suo destro è alto.

Inter vicina al raddoppio in avvio di ripresa: Sanchez in mezzo, uscita di Furlan a vuoto e Ranocchia mette alto, di testa, sulla traversa.

Henderson, dentro il campo per il neoentrato Bajrami, che mette alto col sinistro.

L’Empoli dimostra di saper reagire e riesce a pareggiare proprio con Bajrami: palla in mezzo di Aslani per il trequartista che stoppa di petto e mette in rete col sinistro.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!!!!!!!!!!!

BAJRAMI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Il pareggio azzurro!!!!!!!!!!! Rubiamo palla sulla trequarti, ci prova Cutrone, tiro respinto, poi la rimette dentro Asllani, Bajrami controlla e batte Radu pic.twitter.com/dE0X0KQeal — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) January 19, 2022

Il gol galvanizza l’Empoli, che tiene l’Inter nella propria metà campo per lunghi tratti della ripresa. I nerazzurri si riaffacciano dalle parti di Furlan con una conclusione di D’Ambrosio fuori misura.

Ancora D’ambrosio, con un destro al volo, chiama in causa Furlan, che poi respinge d’istinto un sinistro di Dumfries.

L’Empoli spinge: Dumfries ribatte un tiro col braccio sinistro attaccato al corpo. Sacchi assegna inizialmente il rigore, poi si ravvede, richiamato dal VAR.

I toscani non demordono e con Patrick Cutrone ottengono un angolo prezioso. Su azione d’angolo, battuto corto, l’Empoli passa in vantaggio con lo stesso Cutrone.

Cross dalla destra per l’ex Milan, che batte Radu con un colpo di testa centrale, il quale sbatte sul corpo del portiere rumeno e si insacca.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!!!!!!!!!

CUTRONE!!!!!!!!!!!!!!

La ribaltiamo!!!!!!!!!!!!!!!! Cross di Stulac, testa perfetta a centro area di Cutrone, palla che sbatte su Radu e entra in parte! Andiamo ragazzi! pic.twitter.com/DGm4CHNVmC — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) January 19, 2022

L’Inter prova a reagire con l’ingresso di Dzeko. Dimarco mette alto un calcio di punizione dal limite.

Perisic mette in mezzo dalla sinistra, ma il colpo di testa di Dzeko viene bloccato in presa da Furlan.

Andreazzoli chiama Ismajli per mettere forze fresche in difesa.

L’Inter si getta in avanti per cercare il pareggio, ma sbaglia spesso l’ultimo tocco.

È l’Empoli ad avere una ghiotta occasione, in contropiede, per l’1-3: Cutrone sciupa tutto, tergiversando invece di servire subito Bajrami che si stava inserendo.

Gol mangiato, gol subito: Ranocchia pareggia la partita al 90′ con un grande gol in rovesciata.

L’Inter si getta dunque a capofitto in avanti per provare a vincerla: in pieno recupero, l’arbitro annulla un gol a Sanchez, pescato in posizione irregolare.

Si va ai supplementari: l’Empoli spaventa con un paio di ripartenze che non riesce a concretizzare.

Inzaghi inserisce allora Sensi per dare più equilibrio al proprio undici.

Proprio Sensi scambia al limite con Dzeko, ma mette fuori.

D’Ambrosio mette in mezzo un pallone piuttosto scialbo, che riesce però a mettere in crisi Furlan. Dzeko non sa approfittarne.

Il bosniaco scarica fuori per l’accorente Calhanoglu che calcia fuori col sinistro.

L’Empoli sembra poter reggere l’urto, ma Romagnoli commette un errore esiziale: regala il pallone in uscita, con Sensi bravo ad approfittarne e a portare in vantaggio i nerazzurri.

Nel secondo tempo l’Empoli mostra comunque molta grinta: Fazzini resiste, da terra, alla pressione di Dumfries. Palla per Cutrone, che costringe Furlan a bloccare in presa alta.

Perisic ci prova, col destro, dal limite. Furlan blocca a terra. L’Inter si mette dunque a gestire palla e aspettare il 120′.

Lo spirito pugnace e la buona mole di gioco dell’Empoli non bastano: l’Inter vince 3-2, con il guizzo di Sensi, e si guadagna i quarti di finale, dove attende la vincitrice di Roma-Lecce.

Highlights e video gol Inter-Empoli 3-2

Il tabellino di Inter-Empoli 3-2

INTER (3-5-2): 97 Radu; 33 D’Ambrosio, 13 Ranocchia, 32 Dimarco; 2 Dumfries, 5 Gagliardini (Dzeko 76′), 22 Vidal (Barella 64′), 8 Vecino (Calhanoglu 64′), 36 Darmian (Perisic 64′); 10 Lautaro (93′ Sensi), 19 Correa (Sanchez 5′).

A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 6 De Vrij, 7 Sanchez, 9 Dzeko, 11 Kolarov, 12 Sensi, 14 Perisic, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 37 Skriniar, 95 Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi.

EMPOLI (4-3-1-2): 22 Furlan; 20 Fiamozzi (Stojanovic 70′), 42 Viti, 6 Romagnoli, 3 Marchizza (Ismajli 85′); 23 Asllani (Fazzini 97′), 5 Stulac, 25 Bandinelli (Henderson 45′); 27 Zurkowski (Ricci 45′); 99 Pinamonti (Bajrami 45′), 9 Cutrone.

A disposizione: 1 Ujkani, 13 Vicario, 8 Henderson, 10 Bajrami, 16 Fazzini, 21 Damiani, 26 Tonelli, 28 Ricci, 30 Stojanovic, 31 Rizza, 34 Ismajli, 36 Pezzola.

Marcatori: 13′ Sanchez (I), 61′ Bajrami (E), 75′ Cutrone (E), 90′ Ranocchia (I), 103′ Sensi (I)

Arbitro:

Ammoniti: Vecino (I)

Espulsi:

Migliori Bookmakers AAMS