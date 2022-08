Video Gol Highlights Inter-Cremonese 3-1: Sintesi 30-8-2022

Video Gol Highlights Inter-Cremonese 3-1: vincono i nerazzurri con le reti di Correa, Barella e Lautaro. Inutile il gol della bandiera firmato da Okereke.

Inter-Cremonese 3-1: terza vittoria in quattro partite per la squadra nerazzurra.

Inzaghi fa un po’ di turnover in vista del derby: spazio alla coppia di riserve Correa-Dzeko, ma il risultato non cambia.

Proprio Correa sblocca al dodicesimo, avventandosi su una respinta di Radu. Il raddoppio arriva nel finale di tempo, con un grande tiro al volo di Barella.

Lautaro Martinez chiude la pratica, in contropiede, a un quarto d’ora dalla fine, mentre è di Okereke, quasi a tempo scaduto, il gol della bandiera per i lombardi.

La Cremonese si schiera in campo con coraggio, portando un pressing alto alla squadra di casa soprattutto nei primi minuti, e sfiorando più volte il gol con Dessers.

La squadra di Alvini resta, loro malgrado, a zero punti. I nerazzurri si riprendono il secondo posto, ma continuano a concedere troppo in fase difensiva.

La sintesi di Inter-Cremonese 3-1

Inizia bene l’Inter: Dimarco si rende subito pericoloso con una punizione dal limite, di poco alta.

Prova a fare la partita la squadra di Inzaghi, che gestice il pallone, ma si trova davanti una Cremonese molto coraggiosa, brava ad andare in pressing.

La squadra di Alvini paga dazio su un calcio d’angolo battuto male: Barella innesca un lungo contropiede e serve Dzeko. Tiro del bosniaco ribattuto da Radu, ma Correa mette dentro.

Rispondono i grigiorossi con un tentativo di Dessers: Handanovic è attento a respingere in angolo.

Dimarco, sempre molto propositivo, scucchiaia in area per Barella: pallone a Calhanoglu, che non inquadra la porta.

Ancora Dimarco, ci prova con un mancino dal limite che finisce abbondantemente alto. Correa, servito in verticale da Calhanoglu, si vede sbarrare la strada in angolo da Bianchetti.

Il raddoppio arriva poco dopo con Barella: l’ex Cagliari riceve da Calhanoglu ed esplode un incredibile destro al volo. Radu ci prova, ma non può nulla.

In apertura di secondo tempo, Dessers prova a battere Handanovic col sinistro. Lo sloveno non si fa sorprendere.

Ancora Cremonese in avanti con la coppia Dessers-Okereke: l’ex Spezia riceve in posizione di offside al momento di tentare il tiro.

Inzaghi inserisce Lautaro per Correa, ma la Cremonese si fa ancora pericolosa con un sinistro di Zanimacchia dal limite. Alto.

Ci prova Dzeko, con un tiro dal limite, ma la difesa chiude in angolo. Risponde la Cremonese, con Dessers: l’attaccante ci prova in rovesciata, servito da Okereke, ma il suo tentativo finisce fuori.

La Cremonese ci prova ancora con un tiro di Zanimacchia dall’interno dell’area. La difesa dell’Inter fa muro. Inzaghi inserisce un paio di forze fresche per ravvivare la squadra.

L’Inter ha un’ottima occasione per chiudere definitivamente i conti: Dumfries vince un contrasto aereo e serve Dzeko. Radu si oppone al tiro del bosniaco, e poi compie un altro miracolo sulla replica dello stesso Dumfries.

3-0 che arriva con Lautaro Martinez: lanciato in campo aperto da Barella, l’argentino resiste alla marcatura di Pickel, e supera Radu con un tiro a incrociare.

Nonostante il vantaggio rassicurante, la squadra di Inzaghi ci prova ancora nel finale con Dzeko: il suo sinistro finisce al lato.

È la Cremonese a trovare il gol della bandiera: Okereke riceve in verticale e lascia partire un grande destro dalla distanza. Palla sotto l’incrocio ad Handanovic immobile.

Finisce così una partita che vede l’Inter conquistare il secondo posto momentaneo dietro la Roma. I nerazzurri sono una macchina da gol, e dispongono di ottime risorse dalla panchina.

Inzaghi dovrà comunque riflettere sulla terza partita conclusa subendo gol, per una Cremonese che ha sfiorato la rete in diverse occasioni.

Highlights e video gol di Inter-Cremonese 3-1

Il tabellino di Inter-Cremonese 3-1

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 32 Dimarco (D’Ambrosio 70′); 2 Dumfries (Bellanova 79′), 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 36 Darmian (Gosens 79′); 9 Dzeko, 11 Correa (Martinez 55′).

A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana, 5 Gagliardini, 8 Gosens, 10 Lautaro, 12 Bellanova, 14 Asllani, 16 Salcedo, 22 Mkhitaryan, 33 D’Ambrosio, 42 Agoumé, 46 Zanotti, 47 Fontanarosa, 95 Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi.

CREMONESE (3-5-2): 97 Radu; 4 Aiwu, 15 Bianchetti, 44 Lochoshvili; 18 Ghiglione, 32 Escalante, 6 Pickel, 8 Ascacibar (Zanimacchia 45′), 33 Quagliata (Valeri 67′); 77 Okereke, 90 Dessers.

A disposizione: 13 Saro, 45 Sarr, 3 Valeri, 5 Vasquez, 7 Baez, 9 Ciofani, 10 Buonaiuto, 11 Di Carmine, 17 Sernicola, 19 Castagnetti, 20 Afena-Gyan, 21 Chiriches, 62 Milanese, 74 Tsadjout, 98 Zanimacchia.

Allenatore: Massimiliano Alvini

Marcatori: 12′ Correa (I), 37′ Barella (I), 75′ Lautaro (I), 89′ Okereke (C)

Arbitro: Fourneau (Roma 1)

Ammoniti: Dessers (C), Aiwu (C), Brozovic (I)

Espulsi: