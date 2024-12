Video Gol Highlights Inter-Como 2-0: Sintesi 23-12-2024

Il Risultato di Inter-Como 2-0, 17° giornata Serie A: i nerazzurri vincono con relativa facilità e possono trascorrere un buon Natale. Lo sforzo è stato maggiore del preventivato grazie alla buona volontà dei comaschi, ma alla fine i tre punti sono arrivati.

Carlos Augusto e Thuram decidono l’incontro.

L’Inter sale a 37 punti e torna al 3° posto, mentre il Como resta 15° a 15 con Parma e Verona.

La Sintesi di Inter-Como 2-0

Non è un gran bel primo tempo quello di “San Siro” e, se il Como fa quel che deve e si difende ordinatamente, è l’Inter a non fare l’Inter, sbattendo contro gli avversari e creando quasi nulla.

Certamente le differenze sono evidenti e note e delle occasioni i nerazzurri le hanno nonostante tutto, in particolare al 33° con Dumfries che, dopo bel dialogo con Mkhitaryan, spedisce la palla in curva da dentro l’area.

Prima e dopo provano lo stesso armeno e Dimarco, ma i loro tiri non preoccupano Reina. La prima frazione è tutta qui e si conclude senza recupero.

Tre minuti dopo il rientro, l’Inter trova il vantaggio grazie a Carlos Augusto, bravissimo a colpire di testa mettendo a frutto il bel corner a uscire di Calhanoglu.

Il Como non tira i remi in barca e continua a giocare sfiorando per due volte, circa quindici minuti dopo aver subito il gol, il pareggio: al 61° Carlos Augusto è ancora decisivo, stavolta anticipando Goldaniga pronto a insaccare da due passi su un traversone basso di Belotti, e al 62° è attento Sommer su una conclusione ravvicinata di Nico Paz.

Con il passar dei minuti l’Inter fatica a contenere i comaschi, che all’88° si avvicinano ancora al colpaccio con Cutrone, entrato a metà ripresa, bravo ad anticipare l’altro subentrato De Vrij, ma non a inquadrare la porta gettando così via il traversone offerto da Fadera.

Si arriva così al recupero, quattro minuti, e al raddoppio nerazzurro: un bel lancio di Zielinski viene controllato da Thuram, che controlla con il destro e da dentro l’area abbatte la porta avversaria e chiude definitivamente i conti.

Il Tabellino di Inter-Como 2-0

Inter (3-4-1-2): Sommer; Bastoni, Bisseck (74′ De Vrij), Carlos Augusto; Dumfries, Barella (74′ Zielinski), Mkhitaryan (89′ Frattesi), Dimarco (80′ Buchanan); Calhanoglu; Thuram, Martinez (89′ Taremi). Allenatore: Inzaghi

Como (4-2-3-1): Reina; Van der Brempt, Goldaniga, Kempf (74′ Barba), Sergi Roberto (66′ Kone); Dossena, Da Cunha; Strefezza (66′ Cutrone), Nico Paz, Fadera (88′ Cerri); Belotti (74′ Mazzitelli). Allenatore: Fabregas

Marcatori: 48′ Carlos Augusto e 92′ Thuram

Arbitro: Chiffi

Ammoniti: Bisseck, Da Cunha, Mazzitelli e Thuram

