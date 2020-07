Video Gol Highlights Inter-Brescia 6-0: sintesi 1-7-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Inter-Brescia 6-0, 29° Giornata Serie A: la sblocca Young, raddoppia Sanchez su rigore, tris di D’Ambrosio, poker di Gagliardini, traversa di Candreva, manita di Eriksen, sesto gol di Candreva

E’ stato fin troppo facile per l’Inter, che ha passeggiato nel derby lombardo contro il Brescia allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, conosciuto anche come Stadio San Siro, nell’anticipo della 29° giornata di Serie A, 10° turno del girone di ritorno.

Seconda vittoria consecutiva per i nerazzurri, che provano a scappare rispetto alle inseguitrici, soprattutto in considerazione dello scontro diretto di domani, che potrebbe favorire proprio i meneghini.

L’ottimo momento dei bresciani si ferma dopo solo due pareggi consecutivi. Brutta sconfitta per le rondinelle, che vedono sempre più vicina la retrocessione.

Stadio San Siro – Inter-Juventus, 35° giornata Serie A (foto Esclusiva Stadiosport.it del nostro inviato Marco Federico) ©RIPRODUZIONE RISERVATA

La sintesi di Inter-Brescia 6-0, 29° Giornata Serie A

Eppure, il primo tempo non sembra iniziare benissimo per i padroni di casa, che entrano troppo molli in campo, forse anche un po’ colpiti dal pressing degli ospiti, che sembra avere un impatto migliore.

Infatti, gli ospiti potrebbero subito andare in rete, peccato che Donnarumma ha il mirino non ben calibrato, sparando il pallone in curva tutto solo davanti al portiere.

All’improvviso, al 5′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con un bellissimo destro a volo di Young su perfetto cross di uno scatenato Moses.

Così, cambia radicalmente la partita, visto che i padron idi casa prendono in mano il pallino del gioco, di fatto deprimendo gli ospiti, che non riescono più ad uscire dalla propria metà campo.

Il più scatenato è Moses, che fa ciò che vuole sulla fascia, obbligando Mateju al fallo che porterà al calcio di rigore trasformato da Sanchez al 20′ minuto.

Gli ospiti accusano il colpo, anche perché i padroni di casa gestiscono con grandissima qualità il doppio vantaggio, sfiorando anche il tris con Gagliardini, che trova la super parata di Joronen, che non può nulla al 45′ minuto sul colpo di testa di D’Ambrosio, su assist di Young, mentre la gioia del poker a Martinez.

Molto divertente anche il secondo tempo, che inizia uguale alla prima frazione di gioco, visto che gli ospiti si rendono subito pericolosi, con tanto di salvataggio sulla linea di Young, per poi dare sviluppo al dominio degli avversari.

Dopo l’ennesimo tentativo infruttuoso di Martinez, al 52′ minuto i padroni di casa si regalano il poker con Gagliardini, il più lesto di tutti sul calcio piazzato di Sanchez.

C’è solo una squadra in campo: i padroni id casa, che fanno un vero e proprio monologo, continuando a macinare gioco ed occasioni con Gagliardini, Valero, Moses, ai quali manca la zappata vincente, e Candreva, che viene fermato dalla traversa, mentre Handanovic si fa trovare pronto su Torregrossa.

Nel finale c’è sempre tempo per la manita di Eriksen al 84′ minuto, al posto giusto al momento giusto sulla ribattuta di Joronen alla conclusione di Lukaku, e il sesto gol di Candreva al 88′ minuto con un bel sinistro da fuori area.

Video Gol Highlights di Inter-Brescia 6-0, 29° Giornata Serie A

Il tabellino di Inter-Brescia 6-0, 29° Giornata Serie A

INTER-BRESCIA 6-0

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij (1′ st Ranocchia), Bastoni; Moses (22′ st Candreva), Barella (14′ st Agoumé), Borja Valero, Gagliardini (22′ st Eriksen), Young; Sanchez, Lautaro Martinez (22′ st Lukaku).

A disp.: Padelli, Godin, Ranocchia, Asamoah, Esposito, Pirola, Biraghi, Brozovic. All.: Conte.

Brescia (4-3-2-1): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Skrabb (1′ st Bjarnason), Tonali, Dessena (31′ st Ghezzi); Zmrhal, Ayé; Donnarumma (1′ st Torregrossa).

A disp.: Andrenacci, Gastaldello, Spalek, Mangraviti, Viviani, Martella. All.: Diego Lopez.

Arbitro: Manganiello

Marcatori: 4′ Young (I), 20′ rig. Sanchez (I), 45′ D’Ambrosio, 7′ st Gagliardini (I), 38′ st Eriksen (I), 43′ st Candreva (I)

Ammoniti: De Vrij, Agoumé (I); Mateju, Semprini (B)

Espulsi: –

©RIPRODUZIONE RISERVATA

