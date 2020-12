Video Gol Highlights Inter-Bologna 3-1: sintesi 5-12-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Inter-Bologna 3-1, 10° Giornata Serie A: la sblocca Lukaku, raddoppia Hakimi, che si regala una doppietta dopo la rete di Vignato

L’Inter batte il Bologna allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, conosciuto anche come Stadio San Siro, nel terzo ed ultimo anticipo del sabato della decima giornata di Serie A.

Continua l’ottimo momento dei nerazzurri, che conquistano la terza vittoria consecutiva e il sesto risultato utile consecutivo in campionato, fermando i felsinei dopo due vittorie consecutive.

La sintesi di Inter-Bologna 3-1, 10° Giornata Serie A

E’ una partita molto equilibrata e combattuta nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Entrambe le squadre pressano con aggressività e vogliono sfruttare la velocità degli esterni e i movimenti degli attaccanti per scompaginare la fase difensiva avversaria.

Dopo una bella parata di Skorupski sul tentativo di De Vrij, gli ospiti si rendono pericolosi con Barrow, ma Handanovic si fa trovare pronto.

Al 16′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Lukaku su cross perfetto di Perisic.

Gli ospiti provano a reagire, alzano un po’ il baricentro e si fanno vedere dalle parti di Handanovic con Barrow e Hickey, ma i padroni di casa sono compatti in fase difensiva, sanno gestire con personalità il possesso palla e non lesinano ad attaccare con il solito Lukaku e Hakimi, che però sono clamorosamente poco cinici sotto porta.

Nel finale arriva il raddoppio dei padroni di casa al 45′ minuto con Hakimi, lanciato perfettamente da Brozovic sulla linea del fuorigioco.

Non cambia molto il copione della partita nel secondo tempo, visto che i padroni di casa provano a gestire il doppio vantaggio addormentando il ritmo e cercando di sfruttare gli spazi per ripartire in contropiede contro ospiti che si fanno sempre più offensivi.

Sale in cattedra Skorupski, che salva due volte il passivo su Sanchez e Lukaku, poco prima del gol degli ospiti, che provano a riaprire la partita al 67′ minuto con Vignato, che conclude una bellissima azione di Soriano, iniziata dai tocchi illuminanti di Palacio e Dominguez.

Ma i padroni di casa sono bravi a riportare subito i binari sulla giusta via, visto che al 70′ minuto chiudono di fatto la partita firmando il tris con Hakimi, che si regala la doppietta con un destro preciso e potente, imparabile per il portiere.

Gli ospiti non vogliono demordere, continuano ad attaccare lasciando tanti spazi ai padroni di casa, che potrebbero segnare ancora in contropiede con Sanchez e Martinez, ma non riescono a trovare la porta, ma nel finale Handanovic si fa trovare pronto sulla botta dalla distanza di Dominguez. .

Video Gol Highlights di Inter-Bologna 3-1, 10° Giornata Serie A

Il tabellino di Inter-Bologna 3-1, 10° Giornata Serie A

INTER-BOLOGNA 3-1

Inter (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6, De Vrij 6, Bastoni 6 (38′ st D’Ambrosio sv); Hakimi 7,5 (26′ st Darmian 6), Vidal 6,5 (26′ st Barella 6), Brozovic 7, Gagliardini 6,5, Perisic 6,5; Sanchez 6,5 (46′ st Eriksen sv), Lukaku 7,5 (26′ st Martinez 6). A disp.: Radu, Stankovic, Kolarov, Young, Ranocchia, Sensi. All.: Conte 7.

Bologna (3-4-1-2): Skorupski 6; Tomiyasu 4,5, Medel 5 (17′ st Dominguez 5,5), Danilo 5,5; De Silvestri 5, Svanberg 5,5 (17′ st Vignato 5,5), Schouten 5,5, Hickey 4,5 (17′ st Khailoti 5,5); Soriano 5; Barrow 5 (34′ st Rabbi sv), Palacio 5 (34′ st Vergani sv). A disp.: Da Costa, Ravaglia, Calabresi, Mbaye, Paz, Sansone, Kingsley. All.: Mihajlovic 5.

Arbitro: Valeri

Marcatori: 16′ Lukaku (I), 45′ Hakimi (I), 22′ st Vignato (B), 25′ st Hakimi (I)

Ammoniti: Hakimi (I); Hickey, Danilo (B)

Espulsi: nessuno

©RIPRODUZIONE RISERVATA

