Video Gol Highlights Inter-Benfica 1-0: Sintesi 3-10-2023

Video Gol e Highlights Inter-Benfica 1-0, 2° Giornata Gruppo D Champions League: decide Thuram

L’Inter batte il Benfica allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, conosciuto anche come Stadio San Siro, nella seconda giornata del Gruppo D della fase a gironi di Champions League.

Il risultato poteva essere anche più largo, se non fosse stato per l’ex obiettivo dei nerazzurri, che si portano comunque in testa alla classifica inguaiando i lusitani, ultimi a zero punti.

Sintesi di Inter-Benfica 1-0

Out Arnautovic, Frattesi e Sensi per Simone Inzaghi, che schiera Pavard, Acerbi e Bastoni in difesa davanti a Sommer, a centrocampo c’è Dumfries con Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco, mentre in attacco torna dal primo minuto Lautaro Martinez con Thuram.

Non ci sono Antonio Silva e Joao Victor per Roger Schimdt, che punta su Bah, Otamendi, Morato e Bernat in difesa a protezione di Trubin, in mediana spazio a Ruben Neves e Kokcu, confermato il quartetto d’attacco costituito da Di Maria, Aursnes, Rafa Silva e David Neres.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno maggiormente possesso palla, mentre i padroni di casa sono bravi ad approfittare degli spazi per ripartire in contropiede.

Dopo un tentativo di Dumfries, gli ospiti sfiorano più volte il vantaggio con Di Maria, che viene fermato dalla traversa, e Aursnes, sul quale è bravissimo Sommer, mentre si fa male Bah, sostituito da Araujo, e ci provano anche Calhanoglu e Barella dalla distanza, ma senza creare grossi pericoli.

Cambia radicalmente il copione della partita in un secondo tempo in cui giocano solo i padroni di casa, che prendono in mano il pallino del gioco ed iniziano una sorta di monologo contro ospiti fin troppo arroccati in difesa.

L’assalto dei padroni di casa è marcato da Lautaro Martinez, che colpisce prima la traversa e poi il palo, mentre Thuram è poco preciso da buona posizione.

Al 62′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Thuram, che trova il gol del vantaggio su assist di Dumfries.

I padroni di casa provano a spingere sull’acceleratore per cercare il raddoppio, ma Mkhitaryan non trova la porta, viene annullato il raddoppio di Dimarco per posizione di fuorigioco ravvisata dal VAR al 65′ minuto e Trubin fa il fenomeno sempre su Lautaro Martinez.

Spazio a Chiquinho, Musa, Alexis Sanchez, Darmian, Jurasek e Cabral al posto di Rafa Silva, Kocku, Thuram, Dumfries, anche ammonito insieme a David Neres, Di Maria e Bernat.

Nel finale, tra due i miracoli di Trubin su Lautaro Martinez, entrano anche Klaassen, Carlos Augusto e Asllani per Barella, Dimarco e Calhanoglu, mentre Sommer è attento su Ruben Neves e viene ammonito Asllani.

Highlights e Video Gol di Inter-Benfica 1-0:

Tabellino di Inter-Benfica 1-0

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries (28′ st Darmian), Barella (47′ st Klaassen), Calhanoglu (39′ st Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (39′ st Carlos Augusto); Thuram (28′ st Sanchez), Lautaro Martinez. A disp.: Di Gennaro, Audero, De Vrij, Cuadrado, Bisseck, Sarr. All.: Inzaghi



Benfica (4-2-3-1): Trubin; Bah (23′ Araujo), Otamendi, Morato, Bernat (35′ st Cabral); Kokcu (24′ st Musa), Joao Neves; Di Maria (35′ st Jurasek), Neres, Aursnes; Rafa Silva (24′ st Chiquinho). A disp.: Soares, Kokubo, Goncalo Guedes, Tengstedt, Joao Mario, Gouveia, Florentino. All.: Schmidt



Arbitro: Makkelie (Olanda)

Marcatori: 17′ st Thuram (I)

Ammoniti: Lautaro Martinez (I), Barella (I), Dumfries (I)

Espulsi:

Note: