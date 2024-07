Video Gol Highlights Inghilterra-Svizzera 5-3 dcr (1-1 dts): sintesi 06-07-2024

Il Risultato di Inghilterra-Svizzera 5-3 dcr (1-1 dts), quarti di finale Euro 2024: gli inglesi vanno in semifinale dopo una partita inguardabile vinta ai calci di rigore.

Embolo getta nello sconforto gli inglesi, ma Saka rimedia subito. Ai rigori segnano tutti tranne Akanji, che si fa parare il tiro da Pickford.

La Sintesi di Inghilterra-Svizzera 5-3 dcr (1-1 dts)

La prima frazione è talmente oscena che non merita nemmeno un commento. Solo giropalla, in tutti i sensi, senza costrutto.

L’unica emozione arriva alla fine ed è un tiro pericoloso di Saka ribattuto da un difensore elvetico.

Anche la ripresa è un mortorio, ma al 75° sono gli elvetici, più in palla degli inglesi seppur poco pericolosi complessivamente, a portarsi in vantaggio a sorpresa: un buco sulla destra permette a Ndoye di crossare al centro verso Embolo che, agevolato dal tocco di Stones, mette in rete da pochi passi il gol dell’1-0.

Cinque minuti dopo, l’Inghilterra, altrettanto a sorpresa, pareggia con Saka, che batte Sommer con un gran destro da fuori area che tocca il palo e termina in fondo alla rete. Non succede più nulla e i supplementari sono inevitabili.

TEMPI SUPPLEMENTARI

Anche la mezz’ora supplementare è poco gradevole eccetto una splendida sassata di Rice respinta da Sommer al 96° e una sventola del nuovo entrato Amdouni sventata da Pickford al 119°. Si deve ricorrere ai rigori.

Highlights e Video Gol di Inghilterra-Svizzera 5-3 dcr (1-1 dts)

Il Tabellino di Inghilterra-Svizzera 5-3 dcr (1-1 dts)

Inghilterra (3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Konsa (78′ Palmer); Trippier (78′ Eze), Mainoo (78′ Shaw), Rice, Saka; Bellingham, Foden (115′ Alexander-Arnold); Kane (109′ Toney). CT: Southgate

Svizzera (3-4-2-1): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Rieder (63′ Zuber), Freuler (118′ Sierro), Xhaka, Aebischer (118′ Amdouni); Vargas (63′ Widmer), Ndoye (98′ Zakaria); Embolo (109′ Shaqiri). CT: Murat Yakin

Marcatori: 75′ Embolo e 80′ Saka

Arbitro: Orsato (ITA)

Ammoniti: Schar, Kane e Widmer

