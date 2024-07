Video Gol Highlights Inghilterra-Slovacchia 2-1 dts: sintesi 30-06-2024

Il Risultato di Inghilterra-Slovacchia 2-1 dts, Ottavi di finale Euro 2024: gli inglesi soffrono e giocano male andando sotto e rischiando seriamente l’eliminazione, ma all’ultimo istante si salvano per poi vincere nei supplementari. Ai quarti di finale l’Inghilterra troverà la Svizzera.

Schranz quasi elimina l’Inghilterra, ma Bellingham pareggia al 95°. Kane, infine, sigla il gol decisivo all’inizio del primo tempo supplementare.

La Sintesi di Inghilterra-Slovacchia 2-1 dts

Sin dalle prime battute i britannici faticano più del solito e ben tre di loro finiscono sul taccuino del signor Meler per falli assortiti nel giro di diciassette minuti, mentre gli slovacchi fanno il loro dovere, Kucka anche troppo venendo a sua volta sanzionato, e creano svariati pericoli dalle parti di Pickford.

Già al 5° Hancko sfodera un tiro-cross che finisce a lato di poco, al 12° Haraslin avanza tranquillamente e conclude trovando Guehi in provvidenziale opposizione e, infine, al 25° Schranz colpisce ancora: Strelec controlla un lancio lungo, attende l’inserimento di un compagno che si rivela essere il numero 26 e lo serve per il colpo di collo che fulmina il portiere di Sua Maestà.

E l’Inghilterra dov’è? In teoria è in campo e detiene il possesso palla, ma non si vede mai all’infuori di un colpo di testa di Kane deviato in corner da un difensore slovacco. Lo stesso Kane vaga sconsolato in campo, tagliato fuori dal gioco e senza palloni utili.

Solo su palla inattiva gli inglesi provano a fare qualcosa, ma le loro iniziative, cross e tiri, sono sempre di facile lettura per Dubravka e soci. Passano senza sussulti anche i quattro minuti di recupero e giunge l’intervallo, durante il quale Souhgate dovrà smuovere i suoi dall’impasse.

L’Inghilterra pareggia al 50° con Foden, che appoggia in rete da posizione vantaggiosa un traversone di Trippier, ma il VAR annulla il punto per fuorigioco.

Al 54° Walker e Stones pasticciano nei pressi del centrocampo e Strelec, notando Pickford fuori dai pali, prova a sorprenderlo da distanza siderale quasi riuscendovi: il pallone esce d’un soffio.

L’Inghilterra della ripresa è più sveglia e viva, ma perché abbia un’altra chance si deve attendere addirittura il 78° e una deviazione aerea di Kane terminata di poco sul fondo, mentre poco dopo è Rice a sfiorare la rete con un potente tiro che s’infrange sul palo.

Malgrado abbiano fatto poco, al minuto 95, quando tutto pareva ormai perduto, gli inglesi pareggiano a sorpresa: un corner prolungato di testa da Guehi viene spedito in rete da Bellingham con una bellissima rovesciata. L’equilibrio è stato ripristinato e così si dovrà ricorrere ai supplementari.

TEMPI SUPPLEMENTARI

Dopo un solo minuto dalla ripresa, l’Inghilterra passa in vantaggio con un colpo di testa di Kane: una pallone a campanile viene intercettato da Toney, entrato a pochi secondi dal termine dei tempi regolamentari, e da questi rimesso al centro per la correzione vincente dell’implacabile punta del Bayern Monaco.

Allo scadere del primo supplementare, la Slovacchia sfiora il 2-2 con Pekaric, che raccoglie il traversone di Benes e sfiora la traversa. Poche emozioni nel secondo extratime, nel quale il risultato non cambia.

Highlights e Video Gol di Inghilterra-Slovacchia 2-1 dts

Il Tabellino di Inghilterra-Slovacchia 2-1 dts

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier (66′ Palmer); Rice, Mainoo (84′ Eze); Saka, Bellingham (106′ Konsa), Foden (95′ Toney); Kane (106′ Gallagher). CT: Southgate

Slovacchia (4-3-3): Dubravka; Pekarik (109′ Tupta), Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka (81′ Bero), Lobotka, Duda (81′ Benes); Schranz (93′ Gyomber), Strelec (61′ Bozenik), Haraslin (61′ Suslov). CT: Calzona

Marcatori: 25′ Schranz, 95′ Bellingham e 1′ pts Kane

Arbitro: Meler (TUR)

Ammoniti: Guehi (salta la prossima partita), Mainoo, Kucka, Bellingham, Skriniar, Pekarik, Vavro e Gyomber

