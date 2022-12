Video Gol Highlights Inghilterra-Senegal 3-0: Sintesi 4-12-2022

Video Gol e Highlights Inghilterra-Senegal 3-0, Ottavi di finale Mondiali Qatar 2022: segnano Henderson, Kane e Saka

L’Inghilterra batte abbastanza agevolmente il Senegal al Al Bayt Stadium di Al Khor nella quarta sfida valida per gli ottavi di finale dei Mondiali 2022 in Qatar.

Gli inglesi sono la quarta nazionale a conquistare la qualificazione ai quarti di finale, dove affronteranno la Francia, ed eliminano i senegalesi.

Sintesi di Inghilterra-Senegal 3-0

Out White e Sterling per il ct Gareth Southgate, che conferma Maguire con Stones, Walker e Shaw in difesa davanti a Pickford e Henderson in mediana con Bellingham e Rice, e lancia Saka nel tridente d’attacco con Kane e Foden.

Non ci sono Gueye e Kouyate per il ct Aliou Cisse, che punta su Ciss e Mendy in mediana in un centrocampo completato da Diatta e Sarr, con una coppia d’attacco pesante costituita da Dia e Ndiaye, mentre in difesa giocano Sabaly, Koulibaly, Diallo e Jakobs a protezione di Mendy.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi tra due squadre che si affrontano a viso aperto. Infatti, i senegalesi non si limitano a difendere, tutt’altro, visto che sono molto offensivi e lasciano tantissimi spazi agli inglesi, che sono letali e cinici in contropiede.

Le prime vere occasioni sono dei senegalesi, che si divorano il vantaggio prima con Dia e poi con Sarr, sui quali è bravissimo Pickford, mentre Stones non trova la porta.

Al 39′ minuto, però, sono gli inglesi a sbloccare il risultato con Henderson, che trova il gol del vantaggio su assist di Bellingham al termine di un bel contropiede.

I senegalesi provano a reagire, si riversano nella metà campo degli avversari, ma lasciano delle vere e proprie praterie, che gli inglesi sono bravi a sfruttare in contropiede, rendendosi ancora pericolosi con Shaw e Kane.

Sarà proprio Kane a raddoppiare al 47′ minuto al termine di un bel contropiede iniziato da Bellingham e proseguito con Foden.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Sarr, Gueye e Dieng al posto di Ciss, Ndiaye e Diatta, ma non cambia il copione della partita.

Gli inglesi fanno ciò che vogliono sulla trequarti con Saka e Kane e, infatti, al 58′ minuto è proprio il primo a calare il tris sull’ennesimo assist di Foden.

England move on to the last 8!@adidasfootball | #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 4, 2022

Entrano Rashford, Grealish, Diedhiou, Mount, Phillips, Ballo-Toure e Dier al posto di Stones, Bellingham, Dia, Foden, Jakobs, Henderson e Saka, mentre viene ammonito Koulibaly, mentre nel finale Rashford si divora il poker.

Highlights e Video Gol di Inghilterra-Senegal 3-0:

Tabellino di Inghilterra-Senegal 3-0

Inghilterra (4-3-3): Pickford; Walker, Stones (77’Dier), Maguire, Shaw; Henderson (81’Phillips), Rice, Bellingham (77’Mount); Foden (65’Grealish), Kane, Saka (65’Rashford).

Senegal (4-2-3-1): E. Mendy; Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs (85’Ballo-Touré); Ciss (46’Gueye) , N. Mendy; Ndiaye (46’Dieng), Diatta (46’P.Sarr), Sarr; Dia (72’Diedhiou).

GOL: 38’ Henderson, 48’ Kane, 57’ Saka

ASSIST: Bellingham, Foden, Foden