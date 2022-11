Video Gol Highlights Inghilterra-Iran 6-2: Sintesi 21-11-2022

Video Gol e Highlights Inghilterra-Iran 6-2, 1° Giornata Gruppo B Mondiali Qatar 2022: segnano Bellingham, Sterling, Rashford, Grealish e doppiette di Saka e Taremi

L’Inghilterra distrugge l’Iran al Khalifa Internacional Stadium di Doha, conosciuto anche come National Stadium, nella prima giornata del Gruppo B della fase a gironi dei Mondiali 2022 in Qatar.

Tutto davvero facilissimo per la nazionale vice campione europea e tre punti che mettono una vera ipoteca al passaggio del turno, mentre la squadra asiatica dovrà compiere un vero e proprio miracolo per alimentare le speranze.

Piccola curiosità: l’arbitro ha assegnato addirittura quattordici minuti di recupero al termine del primo tempo a causa della lunghissima pausa causata dall’infortunio del portiere iraniano e altri dieci minuti nel secondo tempo, per un totale di ventiquattro minuti. Possibile record?

Sintesi di Inghilterra-Iran 6-2

Out Maddison per Gareth Southgate, che schiera Trippier, Stones, Maguire e Shaw in difesa davanti a Pickford, sceglie Bellingham al fianco di Rice in mediana, lanciando il quartetto offensivo costituito da Saka, Mount e Sterling sulla trequarti alle spalle di Kane unica punta.

Squadra molto difensiva per Carlos Queiroz, che punta su Moharrami, Cheshmi, Hosseini e Mohammadi in difesa a protezione di Beiranvand. In mediana giocano Noorollahi, Hajsafi e Karimi, mentre in attacco il trio è formato da Jahanbakhsh, Taremi e Pouraliganji.

E’ una partita a senso unico sin dalle prime battute del primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Infatti, gli inglesi prendono in mano il pallino del gioco, mentre gli iraniani non fanno altro che difendersi dietro la linea della palla.

Dopo un clamoroso errore sotto porta di Maguire, si fa male Beiranvand, che viene sostituito da Hosseini e viene ammonito Jahanbakhsh.

Gli inglesi spingono forte, attaccano a testa bassa rendendosi pericolosi con Saka e Mount, mentre è la traversa a fermare ancora una volta Maguire.

Il gol è nell’aria ed arriva effettivamente al 34′ minuto, quando gli inglesi sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con il bel colpo di testa di Bellingham sul cross di Shaw.

Gli iraniani non riescono a reagire, si abbassano troppo e vanno in completa balia degli inglesi, che dominano in lungo ed in largo segnando la rete del raddoppio al 43′ minuto con Saka, su sponda di Maguire, su sviluppi di un calcio d’angolo.

Nel finale c’è addirittura il tris degli inglesi, che chiudono la pratica al 46′ minuto con Sterling, al termine di una meravigliosa azione corale iniziata con il recupero palla di Bellingham a centrocampo e proseguita con l’assist di Kane.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Gholizadeh, Eztolahi e Kanaani al posto di Jahanbakhsh, Karimi e Cheshmi.

Gli inglesi gestiscono con tranquillità il triplo vantaggio con un ottimo possesso palla, mentre gli iraniano provano almeno ad alzare l’aggressività nel pressing, come dimostra anche il giallo a Pouraliganji.

Al 62′ minuto Saka si regala una bella doppietta mettendo la palla nel sacco dopo la sgroppata di Sterling.

Entra Torabi al posto di Mohammadi e gli iraniani provano almeno a rendere meno amara la sconfitta con Taremi, che al 66′ minuto sfrutta la bella giocata di Gholizadeh.

Girandola di cambi: dentro Dier, Rashford, Grealish e Foden, fuori Maguire, Saka, Sterling e Mount.

Al 72′ minuto è proprio il neo entrato Rashford a segnare sfruttando un clamoroso errore in uscita del portiere avversario.

Entrano Wilson e Azmoun, che colpisce anche una traversa, per Kane e Nourrolahi, ci prova ancora Taremi e al 90′ minuto Grealish chiude la partita al termine di una bella azione di Wilson.

Nel finale al 103′ minuto Taremi si regala una doppietta realizzando il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Stones, grazie all’intervento del VAR.

Highlights e Video Gol di Inghilterra-Iran 6-2:

Tabellino di Inghilterra-Iran 6-2

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Trippier, Stones, Maguire (70’ Dier), Shaw; Rice, Bellingham; Saka (70’ Rashford), Mount (70’ Foden), Sterling (70’ Grealish); Kane (75’ Wilson). Ct: Southgate.

IRAN (5-4-1): Beiranvand (18’ Adebzadeh); Moharrami, Cheshmi (46’ Kanaani), Mohammadi (63’ Torabi), Hosseini, Pouralinganji; Hajisafi, Karimi (46’ Ezatolahi), Nourollahi (77’ Azmoun), Jahanbakhsh (46’ Gholizadeh); Taremi. Ct. Queiroz.

ARBITRO: Raphael Claus (Brasile)

GOL: 35’ Bellingham (ING), 43’ Saka (ING), 46’ pt Sterling (ING), 62′ Saka (ING), 65′ Taremi (IRN), 71′ Rashford (ING), 89′ Grealish (ING), 103′ rig. Taremi (IRN)

ASSIST: Shaw (IN, 1-0), Maguire (IN, 2-0), Sterling (IN, 3-0)

AMMONITI: Jahanbakhsh (IR)

ESPULSI: –

NOTE: recupero: 14+13