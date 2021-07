Video Gol Highlights Inghilterra-Danimarca 2-1 DTS: Sintesi Europei 07-07-2021

Video Gol e Highlights di Inghilterra-Danimarca: termina 2-1, dopo i tempi supplementari, la sfida del Wembley Stadium di Londra, valevole per la seconda semifinale di Euro 2020 tra i Tre Leoni di Gareth Southgate e i biancorossi di Kasper Hjulmand. A decidere il match sono le reti di Damsgaard, Kjaer (autogol) e Kane.

Sarà l’Inghilterra di Gareth Southgate l’avversaria dell’Italia di Roberto Mancini nella finale di Euro 2020 che domenica sera a Wembley assegnerà il titolo di campione d’Europa. Per la Nazionale dei Tre Leoni si tratta della prima qualificazione alla finale di un campionato europeo dopo quelle solo sfiorate nel 1968 (sconfitta in semifinale dalla Jugoslavia) e 1996 (sconfitta in semifinale ai calci di rigore dalla Germania). Si interrompe invece sul più bello la favola della Danimarca che saluta l’Europeo a testa altissima dopo un percorso a dir poco emozionante che l’ha vista raggiungere le semifinali a distanza di 29 anni dall’ultima volta.

Video Gol Highlights Inghilterra-Danimarca 2-1, semifinale Euro 2020 07-07-2021.

La Sintesi di Inghilterra-Danimarca 2-1

La prima azione pericolosa della partita capita al 6′ è dell’Inghilterra con Kane che mette in mezzo per Sterling che da buona posizione non riesce a trovare l’impatto col pallone per fare 1-0. 7 minuti più tardi è ancora Sterling a impensierire Schmeichel, ma il suo tiro viene neutralizzato senza problemi dal portiere danese.

Sul successivo capovolgimento di fronte si vede anche la Danimarca con Hojbjerg che, da buona posizione, mette fuori alla destra di Pickford. Al 25′ il sampdoriano Damsgaard prova il tiro a giro, ma il suo tentativo finisce fuori. 5 minuti più lo stesso Damsgaard fa 0-1 con un fantastico calcio di punizione dalla media distanza che s’infila nell’angolo alto alla destra di Pickford.

Al 38′ la difesa danese pasticcia permettendo a Sterling di battere a rete dall’interno dell’area piccola, ma Schmeichel si supera e respinge con un super intervento. Pochi istanti dopo Saka mette in mezzo per l’attaccante del Manchester City che viene anticipato da Kjaer che, nel tentativo di anticipare il calciatore inglese, infila la propria porta riportando il punteggio in parità. Il primo tempo termina quindi 1-1.

Il secondo tempo si apre con una conclusione di Dolberg che al 51′ costringe Pickford a distendersi sulla destra per evitare l’1-2. Al 54′ Schmeichel compie il secondo miracolo della sua partita salvando su un colpo di testa ravvicinato di Maguire. 4 minuti dopo Dolberg si gira bene al limite dell’area inglese, ma il suo sinistro finisce tra le mani di Pickford che blocca senza problemi. Nella restante mezz’ora, compresi i 6 minuti di recupero concessi da Makkelie non accade nulla di particolarmente rilevante, pertanto si va ai tempi supplementari sul punteggio di 1-1.

Tempi supplementari

Al 93′ Kane incrocia bene, ma Schmeichel si distende e mette a lato. 4 minuti più tardi ci prova Grealish, ma l’estremo difensore danese respinge coi pugni. A due minuti dalla fine del primo tempo supplementare, Makkelie assegna un rigore alquanto dubbio all’Inghilterra che Kane prima sbaglia e poi corregge in rete in seguito alla respinta di Schmeichel. Al 114′ si rivede la Danimarca con Braithwaite che dalla lunga distanza costringe Pickford a mettere in calcio d’angolo.

Video Gol e Highlights di Inghilterra-Danimarca 2-1

Il Tabellino di Inghilterra-Danimarca 2-1

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice (95′ TS Henderson), Phillips; Saka (69′ Grealish – 106′ Trippier), Mount (96′ TS Foden), Sterling; Kane.

Allenatore: Gareth Southgate

Danimarca (3-4-3): Schmeichel; Christensen (79′ Andersen), Kjaer, Vestergaard (105′ Wind); Stryger Larsen (67′ Wass), Hojbjerg, Delaney (88′ Jensen), Maehle; Braithwaite, Dolberg (67′ Norgaard), Damsgaard (67′ Poulsen).

Allenatore: Kasper Hjulmand

Arbitro: Danny Makkelie

Marcatori: 30′ Damsgaard (D), 39′ Kjaer AU (D), 104 ‘ Kane (I)

Ammoniti: 49′ Maguire (I), 72′ Wass (D)

Espulsi: nessuno.

Migliori Bookmakers AAMS