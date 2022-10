Video Gol Highlights HJK Helsinki – Roma 1-2 e Sintesi 27-10-2022

Video Gol e Highlights di HJK Helsinki – Roma 1-2: la Roma vince in Filnandia contro l’HJK e si giocherà nello scontro diretto all’Olimpico contro i bulgari del Ludogorets il passaggio alla fase ad eliminazione diretta di Europa League.

La Roma di Mourinho torna con una preziosissima vittoria dalla Bolt Arena di Helsinki battendo 2 a 1 i padroni di casa dell’HJK grazie ai gol di Abraham nel finale di primo tempo e all’autogol di Hoskonen al 61°. Per l’HJK c’era stato il momentaneo pareggio di Hetemaj al 54°.

Per i giallorossi resta aperta la possibilità di qualificazione alla fase successiva di Europa League ma se vogliono passare il turno devono battere i bulgari del Ludogorets nello scontro diretto di giovedì prossimo all’Olimpico.

Con il Betis già matematicamente primo nel Gruppo C e qualificato alla fase successiva, Roma e Ludogorets sono appaiate al secondo posto con 7 punti.

I bulgari hanno dalla loro il vantaggio della vittoria nel match di andata per 2 a 1 contro la Roma e quindi in caso di pareggio nel match dell’Olimpico passeranno loro come secondi del Gruppo C.

La Roma se vuole prendersi il secondo posto ha solo un risultato disponibile ossia la vittoria contro il Ludogorets.

Sintesi di HJK – Roma 1-2:

Mourinho manda in campo la Roma con il solito 3-4-2-1 con Rui Patricio in porta ed in difesa Mancini, Smalling e Vina. A centrocampo confermati Camara e Cristante con Zalewski a destra ed El Shaarawy a sinistra. Il tridente d’attacco è formato da Abraham punta centrale supportato da Lorenzo Pellegrini ed il giovane Volpato.

La prima occasione per la Roma arriva al 20° con Cristante che colpisce di testa la traversa su azione di calcio d’angolo, sulla ribattuta arriva Vina ma il suo tiro viene murato da Hetemaj e poi si stampa sul palo.

Al 22° cartellino giallo per Mancini per fallo su Hetemaj.

Al 25° ci prova Abraham con il destro ma il portiere respinge.

Al 27° su calcio d’angolo battuto da Pellegrini Cristante mette di testa in rete ma il gol viene annullato.

L’arbitro dopo aver verificato al VAR annulla il gol della Roma per un fuorigioco di Volpato che aveva disturbato il portiere avversario.

Al 41° la Roma pasa in vantaggio. Punizione di Pellegrini che serve Abraham in area che mette in rete.

In apertura di ripresa Abraham sfiora il raddoppio con un tiro all’incrocio dei pali che termina fuori di pochissimo.

Al 54° arriva il pareggio dell’HJK con Hetemaj su azione di calcio d’angolo.

Al 61° la Roma ritorna in vantaggio. C’è un tiro cross di El Shaarawy dalla sinistra e Hoskonen cerca di anticipare Abraham ma devia il pallone nella propria porta.

Al 75° occasione HJK! Boujellab si libera in area e tira in porta ma Rui Patricio riesce a parare in due tempi.

Al 77° Mourinho manda in campo Bove, Shomurodov e Faticanti al posto di Volpato, Pellegrini e Camara.

Al 79° c’è un gran tiro di Browne dai 30 metri che complice una deviazione di Smalling beffa Rui Patricio e finisce in rete.

L’arbitro però dopo il check al Var annulla il gol per un fallo di Malik su Cristante.

Tabellino di HJK Helsinki – Roma 1-2:

HELSINKI (3-5-2): Hazard; Hoskonen, Halme, Peltola; Soiri, Lingman, Vaananen, Hetemaj (68′ Boujellab), Browne; Hostikka, Olusanya (46′ Malik). Allenatore: Toni Koskela.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Vina; Zalewski, Camara (77′ Bove), Cristante (83′ Kumbulla), El Shaarawy; Volpato (77′ Faticanti), Pellegrini (77′ Shomurodov); Abraham. Allenatore: Josè Mourinho.

Marcatori: 41′ Abraham, 54′ Hetemaj, 61′ Hoskonen aut.

Ammoniti: Mancini, Halme