Video Gol Highlights Hellas Verona-Salernitana 0-1: Sintesi 30-12-2023

Video Gol e Highlights Hellas Verona-Salernitana 0-1, 18° Giornata Serie A: segna Tchaouna

La Salernitana batte l’Hellas Verona allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona nel posticipo pomeridiano della diciottesima giornata di Serie A.

Secondo risultato utile consecutivo per i campani, che si portano a quota dodici punti vincendo uno scontro diretto importante avvicinandosi proprio agli scaligeri, fermi a quota quattordici.

Sintesi di Hellas Verona-Salernitana 0-1

Squadra confermata in toto per Marco Baroni, che schiera Tchatchoua in difesa con Doig, Dawidowicz e Hien a protezione di Montipò, abbassa Folorunsho al fianco di Hongla in mediana lanciando Lazovic, Suslov e Ngonge sulla trequarti alle spalle di Djuric unica punta.

Non ci sono Dia e Ochoa per Pippo Inzaghi, che conferma Fazio e Bradaric in difesa con Mazzocchi e Pirola davanti a Costil, ritrova Maggiore in mediana con Coulibaly, sceglie Tchaouna sulla trequarti con Kastanos e Candreva alle spalle di Simy unica punta.

E’ una partita molto ferma nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi molto intensi tra due squadre ben messe in campo, compatte in fase difensiva, che cercano soprattutto di non scomporsi.

Si fa subito male Pirola, che viene sostituito da Gyomber, poi ci provano Mazzocchi e Tchaouna prima dell’ammonizione di Ngonge, mentre Montipò alza la saracinesca su Simy e Kastanos.

Il secondo tempo si apre subito con la rete del vantaggio degli ospiti, che al 47′ minuto segnano con Tchaouna al termine di un bellissimo contropiede.

Entrano Legowski, subito ammonito come Doig, Bonazzoli e Terracciano al posto di Kastanos, Lazovic e Tchatchoua, prima delle sostituzioni che vedono coinvolti Henry, Cabal, Mboula e Ikwuemesi subentrare per Djuric, Folorunsho, Doig e Simy.

Nel finale non serve l’assalto dei padroni di casa, che si scontra sull’ottimo muro difensivo degli ospiti, mentre viene ammonito Candreva.

Highlights e Video Gol di Hellas Verona-Salernitana 0-1:

Tabellino di Hellas Verona-Salernitana 0-1

Marcatori: 2′ s.t. Tchaouna

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua (dal 15′ s.t. Terracciano), Hien, Dawidowicz, Doig (dal 42′ s.t. Cabal); Hongla, Folorunsho (dal 42′ s.t. Mboula); Suslov, Lazovic (dal 15′ s.t. Bonazzoli), Ngonge; Djuric (dal 37′ s.t. Henry). All. Baroni.

SALERNITANA (4-2-3-1): Costil; Mazzocchi, Pirola (dal 5′ p.t. Gyomber), Fazio, Bradaric; Coulibaly, Maggiore; Tchaouna, Kastanos (dal 14′ s.t. Legowski), Candreva; Simy (dal 43′ s.t. Ikwuemesi). All. Inzaghi.

Arbitro: Mariani

Ammoniti: 38′ p.t. Ngonge, 27′ s.t. Legowski, 34′ s.t. Doig, 45′ s.t. Candreva