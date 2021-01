Video Gol Highlights Hellas Verona-Napoli 3-1: Sintesi 24-1-2021

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Hellas Verona-Napoli 3-1, 19° Giornata Serie A: la sblocca Lozano, rimonta Dimarco, Barak e Zaccagni

L’Hellas Verona batte in rimonta il Napoli allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona nella diciannovesima giornata di Serie A, ultimo turno del girone di andata.

Brutta sconfitta per i partenopei, soprattutto dopo quella in Supercoppa Italiana, che arriva dopo due vittorie consecutive in campionato.

Ottima prestazione per gli scaligeri, capaci di rimontare dal gol subito nei primissimi secondi di gioco, e tre punti con i quali cancellano la sconfitta della scorsa settimana.

Verona-Napoli, 19° giornata Serie A 24-01-2021

La sintesi di Hellas Verona-Napoli 3-1

E’ una bellissima partita nel primo tempo, disputato su ritmi molto intensi. Diversamente dalle aspettative, sono i padroni di casa a fare possesso palla e gli ospiti a ripartire in contropiede.

E, infatti, al 1′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Lozano, su assist di Demme.

I padroni di casa provano a reagire, alzano il baricentro e prendono in mano il pallino del gioco, ma gli ospiti si difendono compatti dietro la linea della palla e quando ripartono sono sempre pericolosi, soprattutto con un Demme in formato trequartista.

Al 34′ minuto i padroni di casa trovano il gol del pareggio con Dimarco, che riscatta l’errore del gol subito sfruttando al meglio l’assist di Faraoni.

Nel finale la partita si accendere, ci sono continui capovolgimenti di fronte, con Meret decisivo su Lazovic e un Lozano poco cinico sotto porta.

Nel secondo tempo continua la grande partita dei padroni di casa, che dominano a centrocampo, obbligando gli ospiti a commettere tanti errori in fase di costruzione di gioco.

Al 62′ minuto i padroni di casa completano la rimonta ribaltando il risultato con Barak, su assist del solito Zaccagni.

Gli ospiti provano a reagire, riprendono in mano il pallino del gioco, ma Lozano è poco preciso e Ilic è sempre molto pericoloso con le sue conclusioni.

Al 79′ minuto i padroni di casa chiudono i giochi con Zaccagni, che completa la bellissima azione corale di Lazovic, che crossa in mezzo dopo la parata di Meret sulla conclusione di Di Carmine, al termine di un’azione iniziata da un brutto errore di Mertens.

Nel finale è inutile il tentativo apatico di reazione da parte degli ospiti, nei quali il solo Politano ci prova, senza fortuna.

Video Gol Highlights di Hellas Verona-Napoli 3-1

Il tabellino di Hellas Verona-Napoli 3-1

Verona (3-4-2-1): Silvestri 6,5; Dawidowicz 6,5, Gunter 6 (31′ st Lovato 6,5), Dimarco 6 (11′ st Magnani 6); Faraoni 6, Ilic 7, Tameze 6,5, Lazovic 6,5; Barak 7, Zaccagni 6,5 (38′ st Bessa sv); Kalinic 5 (11′ st Di Carmine ). All.: Juric 7. A disp.: Berardi, Cetin, Amione, Ruegg, Danzi, Salcedo, Colley, Favilli.

Napoli (4-2-3-1): Meret 6; Di Lorenzo 5,5, Maksimovic 5, Koulibaly 5,5, Hysaj 5; Demme 6,5 (20′ st Politano 5,5), Bakayoko 6 (38′ st Lobotka sv); Lozano 6,5, Zielinski 5 (38′ st Elmas sv), Insigne 5 (15′ st Mertens 5); Petagna 5,5 (20′ st Osimhen ). All.: Gattuso 5. A disp.: Ospina, Contini, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Ghoulam, Llorente.

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 1′ pt Lozano (N), 34′ st Dimarco (V), 16′ st Barak (V), 34′ st Zaccagni (V)

Ammoniti: Magnani, Zaccagni, Juric (V), Demme, Di Lorenzo, Koulibaly (N)

Espulsi:

