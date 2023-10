Video Gol Highlights Hellas Verona-Napoli 1-3: Sintesi 21-10-2023

Video Gol e Highlights Hellas Verona-Napoli 1-3, 9° Giornata Serie A: doppietta di Kvaratskhelia, segnano anche Politano e Lazovic

Il Napoli vince facile contro l’Hellas Verona allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona nel primo anticipo del sabato della nona giornata di Serie A.

Era attesa una risposta e una risposta è arrivata da parte dei partenopei, che tornano a conquistare i tre punti dopo la sconfitta con cui avevano chiuso il primo tour de force della stagione portandosi a quota diciassette punti in classifica e certificando la crisi degli scaligeri, che non vincono da un mese e mezzo.

Sintesi di Hellas Verona-Napoli 1-3

Out Braaf, Cabal, Hien e Hrustic per Marco Baroni, che schiera Amione in difesa con Dawidowicz e Magnani a protezione di Montipò, a centrocampo spazio a Serdar con Faraoni, Hongla e il rientrante Doig, mentre in attacco scelto Djuric con Folorunsho e Ngonge.

Non ci sono Anguissa, Juan Jesus e Osimhen per Rudi Garçia, che ritrova Rrahmani in difesa con Natan, Mario Rui e Di Lorenzo davanti a Meret, in mediana viene scelto Cajuste con Lobotka e Zielinski, mentre in attacco la sorpresa è Raspadori con Kvaratskhelia e Politano.

E’ una partita assolutamente a senso unico nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi, ma con gli ospiti a dare vita ad un vero e proprio monologo.

Sin da subito, infatti, gli ospiti assediano la difesa dei padroni di casa, che soffrono le giocate personali degli avversari, nonostante siano ben messi in campo.

Dopo una clamorosa occasione di Dawidowicz, gli ospiti ci provano con Politano e Raspadori, che solo al 26′ minuto collezionano il gol del vantaggio sbloccando così il risultato.

I padroni di casa dimostrano di accusare il colpo, si abbassano troppo e gli ospiti sono bravi ad approfittare del momento per spingere sull’acceleratore rendendosi pericolosi con Cajuste e Raspadori.

Nel finale, vengono ammoniti Mario Rui, Faraoni e Magnani, ci prova Serdar e al 43′ minuto gli ospiti raddoppiano con una bella giocata personale di Kvaratskhelia.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Bonazzoli, Terracciano e Lazovic al posto di Amione, Ngonge e Serdar.

Si scatena Kvaratskhelia, che prima non trova la porta e poi cala il tris regalandosi una bella doppietta su assist perfetto di Politano al 55′ minuto.

Finalmente arriva la reazione dei padroni di casa, che alzano il baricentro e si riversano nella metà campo degli avversari dando un senso alla propria partita con la rete di Lazovic al 61′ minuto, al posto giusto al momento giusto sulla respinta di Meret alla conclusione di Faraoni.

FT



Kvaratskhelia at the double as @en_sscnapoli score 3️⃣ to secure all 3️⃣ points! #VeronaNapoli 1-3 pic.twitter.com/iFSc0KI63T — Lega Serie A (@SerieA_EN) October 21, 2023

Spazio a Tchatchoua, Simeone e Zanoli al posto di Doig, Raspadori, sul quale era stato miracoloso Montipò, e Mario Rui, viene ammonito Bonazzoli, sul quale Meret compie un vero prodigio dopo gli errori sotto porta di Cajuste e Djuric.

Nel finale entrano Lindstrom, subito ammonito, Henry, Zerbin e Gaetano al posto di Kvaratskhelia, Djuric, Politano e Zielinski, mentre Folorunsho non riesce a sfruttare una buona occasione.

Highlights e Video Gol di Hellas Verona-Napoli 1-3:

Tabellino di Hellas Verona-Napoli 1-3

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò 6,5; Magnani 6, Dawidowicz 5,5, Amione 5 (1′ st Terracciano 6); Faraoni 6,5, Hongla 6, Serdar 5 (1′ st Lazovic 6,5), Doig 5,5 (17′ st Tchatchoua 6); Ngonge 5 (1′ st Bonazzoli 6,5), Folosunsho 6; Djuric 6,5 (33′ st Henry sv). Allenatore Baroni 6. A disp.: Berardi, Perilli, Coppola, Joselito, Saponara, Suslov, Duda, Charlys, Cruz, Jordi Mboula.

Napoli (4-3-3): Meret 7; Di Lorenzo6, Rrahmani 6, Natan 6, Mario Rui 6 (21′ st Zanoli 6); Cajuste 7, Lobotka 7, Zielinski 6,5 (39′ st Gaetano sv); Politano 7 (39′ st Zerbin sv), Raspadori 7 (21′ st Simeone 5,5), Kvaratskhelia 7,5 (31′ st Lindstrom sv). Allenatore Garcia 7. A disp.: Contini, Gollini, Olivera, D’Avino, Ostigard, Lemme.

Arbitro: Abisso

Marcatori: 27′ pt Politano (N), 43′ pt Kvaratskhelia (N), 10′ st Kvaratskhelia (N), 15′ st Lazovic (V)

Ammoniti: Magnani, Faraoni, Bonazzoli (V), Mario Rui, Lindstrom (N)

Espulsi: –