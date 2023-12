Video Gol Highlights Hellas Verona-Lazio 1-1: Sintesi 9-12-2023

Video Gol e Highlights Hellas Verona-Lazio 1-1, 15° Giornata Serie A: segnano Zaccagni e Henry

Solo un pareggio tra Hellas Verona e Lazio allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona nel primo anticipo del sabato della quindicesima giornata di Serie A.

Secondo risultato utile consecutivo per i biancocelesti, ora a quota ventuno punti, mentre gli scaligeri il terzo pareggio consecutivo portandosi a quota undici punti in classifica.

Sintesi di Hellas Verona-Lazio 1-1

Out Dawidowicz, Hien e Hrustic per Marco Baroni, che schiera Tchatchoua, Coppola, Amione e Terracciano in difesa a protezione di Montipò, in mediana confermati Duda e Serdar, mentre sulla trequarti giocano Folorunsho, Suslov e Ngonge alle spalle di Djuric unica punta.

Non ci sono Isaksen, Patric e Romagnoli per Maurizio Sarri, che ritrova Casale ma conferma Gila in difesa con Lazzari e Marusic in difesa davanti a Provedel, spazio a Guendouzi e Rovella in mediana con Luis Alberto, mentre in attacco giocano Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza blandi. Gli ospiti fanno possesso palla, ma i padroni di casa sono attenti in fase difensiva, compatti dietro la linea del centrocampo e rispondono con qualche bella ripartenza.

Dopo il giallo a Duda, al 23′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Zaccagni, che trova il gol del vantaggio con un meraviglioso colpo di tacco su assist di Felipe Anderson.

Si fa male Marusic, che viene sostituito da Hysaj, i padroni di casa sembrano accusare un po’ il colpo, si abbassano tanto e non riescono a fermare l’ottima gestione degli ospiti, che addormentano la partita con il possesso palla, sfiorando il raddoppio nel finale con il colpo di testa di Gila.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Lazovic al posto di Serdar, Hongla per Folorunsho e Henry in cambio di Djuric.

Dopo il giallo a Hysaj e le occasioni fallite clamorosamente da Felipe Anderson e Immobile, al 71′ minuto i padroni di casa pareggiano con Henry, che devia in porta la conclusione di Suslov, nata da una papera di Provedel sul cross di Ngonge, azione iniziata da Lazovic.

FT | ⚽ Zaccagni nel 1° tempo. ⚽ Henry nel 2°. ⚖️#VeronaLazio ➡️ 1 punto ciascuno! pic.twitter.com/R6Yx1zWYBg — Lega Serie A (@SerieA) December 9, 2023

Succede di tutto nel giro di pochi minuti: prima, Montipò salva tutto su Castellanos; poi, sul calcio d’angolo conseguente, al 75′ minuto segnerebbe Casale, ma viene annullato dall’on field review chiamato dal VAR per fallo su Duda; infine, al 79′ minuto proprio Duda si fa espellere per doppia amminizione.

Entra Mboula per Suslov ed inizia il grande assalto degli ospiti alla difesa dei padroni di casa, mentre si fa ammonire anche Felipe Anderson prima dell’entrata in campo di Magnani, Pellegrini e Vecino, che sostituiscono Hysaj, Guendouzi e Coppola.

Nel finale sale la saracinesca Montipò, che è attento sulle conclusioni di Luis Alberto

Highlights e Video Gol di Hellas Verona-Lazio 1-1:

Tabellino di Hellas Verona-Lazio 1-1

Hellas Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola (87′ Magnani), Amione, Terracciano; Duda, Serdar (46’ Lazovic), Suslov; Ngonge, Folorunsho (57’ Hongla); Djuric (57’ Henry).

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Gila, Marusic (29’ Hysaj, 83′ Pellegrini); Guendouzi (84′ Vecino), Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile (72’ Catellanos), Zaccagni (72’ Pedro).

Gol: 23’ Zaccagni; 70’ Henry.

Assist: Felipe Anderson.

Note – Ammoniti: Marusic, Hysaj, Felipe Anderson, Pedro. Espulso Duda al 77’ per doppio giallo.