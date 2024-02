Video Gol Highlights Hellas Verona-Juventus 2-2: Sintesi 17-2-2024

Video Gol e Highlights Hellas Verona-Juventus 2-2, 25° Giornata Serie A: segnano Folorunsho, Vlahovic, Noslin e Rabiot

Solo un pareggio rocambolesco tra Hellas Verona e Juventus allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona nel secondo anticipo del sabato della venticinquesima giornata di Serie A, sesto turno del girone di ritorno.

Quarta partita senza vittorie per i bianconeri, che si allontanano ancora dalla capolista, mentre gli scaligeri racimolano il secondo pareggio consecutivo, il terzo nelle ultime cinque partite, in cui hanno collezionato sei punti.

Sintesi di Hellas Verona-Juventus 2-2

Out Berardi e Cruz per Marco Baroni, che schiera Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani e Cabal in difesa a protezione di Montipò, i soliti Duda e Folorunsho in mediana con Silva, torna Suslov nel tridente d’attacco con Lazovic e Noslin.

Indisponibili Bremer, De Sciglio, Fagioli, Kean, Perin e Pogba per Massimiliano Allegri, che rilancia Rugani in difesa con Gatti e il rientrante Danilo davanti a Szczesny, a centrocampo giocano Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot e Kostic, mentre in attacco viene scelto Yildiz con Vlahovic.

E’ una partita molto combattuta nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno maggiormente possesso palla, ma i padroni di casa sono letali nel ripartire in contropiede e si difendono compatti e in maniera ordinata.

Al 12′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Folorunsho, che trova il gol del vantaggio con un tiro a volo di sinistro imparabile per il portiere avversario.

Grande reazione da parte degli ospiti, che prendono in mano il pallino del gioco e riescono a pareggiare al 28′ minuto con Vlahovic, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di mano di Tchatchoua.

La partita si spegne, visto che le due squadre chiudono tutti gli spazi, non concedendo occasioni agli avversari.

Succede di tutto nei primi minuti nel secondo tempo, che si apre subito con il gol del nuovo vantaggio dei padroni di casa al 53′ minuto firmato da Noslin, che sfrutta la dormita generale della difesa avversaria.

Stesso copione della prima frazione di gioco, visto che gli ospiti al 56′ minuto riescono a pareggiare con Rabiot, su assist perfetto di Locatelli sfruttando l’errore di Cabal.

https://x.com/SerieA/status/1758929076646023417?s=20

Entrano Chiesa e Alex Sandro per Gatti e Kostic per uno schieramento super offensivo, poi Swiderwski e Alcarez al posto di Noslin e Yildiz.

Dopo il clamoroso errore di testa di Vlahovic davanti a portiere, c’è spazio anche per Belahyane, Vinagre, Milik e Weah al posto di Folorunsho, Lazovic, Vlahovic e Cambiaso.

Si mette in proprio Chiesa, che prima tira centrale e poi, dopo le sostituzioni che vedono coinvolti Coppola e Henry al posto di Tchatchoua e Silva, obbligando Montipò a compiere un vero e proprio miracolo nel finale.

Highlights e Video Gol di Hellas Verona-Juventus 2-2:

Tabellino di Hellas Verona-Juventus 2-2

Marcatori: 11′ p.t. Folorunsho 28′ p.t. Vlahovic; 7′ s.t. Noslin; 10′ s.t. Rabiot.

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua (dal 41′ s.t. Coppola), Magnani, Dawidowicz, Cabal; Duda, Folorunsho (dal 29′ s.t. Belahyane); Dani Silva (dal 41′ s.t. Henry), Suslov, Lazovic (dal 29′ s.t. Vinagre); Noslin (dal 20′ s.t. Swiderski). All.: Baroni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti (dal 12′ s.t. A. Sandro), Rugani, Danilo; Cambiaso (dal 36′ s.t. Weah), McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic (dal 12′ s.t. Chiesa); Vlahovic (dal 36′ s.t. Milik), Yildiz (dal 22′ s.t. Alcaraz). All.: Allegri

Arbitro: Di Bello

Ammoniti: