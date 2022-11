Video Gol Highlights Hellas Verona-Juventus 0-1: Sintesi 10-11-2022

Video Gol e Highlights Hellas Verona-Juventus 0-1, 14° Giornata Serie A: segna Kean

La Juventus batte l’Hellas Verona allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona nel posticipo pomeridiano del giovedì della quattordicesima giornata di Serie A.

Quinta vittoria consecutiva per i bianconeri, che si portano a quota ventotto punti in classifica, a meno due dal secondo posto.

Settima sconfitta consecutiva per gli scaligeri, sempre più ultimi in classifica con solo cinque punti conquistati finora.

Sintesi di Hellas Verona-Juventus 0-1

Out Coppola, Cortinovis, Faraoni, Hrustic, Magnani e Piccoli per Salvatore Bocchetti, che schiera Hien, Dawidowicz e Ceccherini in difesa a protezione di Montipò, con Doig e Terracciano sulle fasce, sorpresa Sulemana con Hongla in mediana e in attacco il tridente è costituito da Lasagna, Kallon e Djuric.

Non ci sono Ake, Chiesa, De Sciglio, Iling-Junior, Kaio Jorge, Peeters, Pogba e Vlahovic per Massimiliano Allegri, che punta su Bremer, Bonucci e Danilo in difesa davanti a Perin, con Cuadrado e Kostic sulle fasce, confermato Fagioli con Locatelli e Rabiot, mentre in attacco la coppia è formata da Milik e Kean.

E’ una partita molto combattuta nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Il possesso palla degli ospiti è reso sterile dall’ottimo pressing aggressivo dei padroni di casa, che sembrano avere più energia.

Dopo i tentativi di Sulemana, Djuric e Lasagna e l’ammonizione di Bonucci, gli ospiti si rendono pericolosi con Milik e Locatelli, ma vince l’equilibrio.

Crescono i ritmi di gioco in un secondo tempo sicuramente più divertente e spettacolare, visto che le squadre si allungano e concedono maggiori spazi.

E’ pericoloso Dawidowicz sui calci piazzati e viene anche ammonito con Djuric, al 61′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Kean al termine di una bella azione di Milik e Rabiot.

⏱️ FT | #VeronaJuve ha la firma di MOISE KEAN! ✍️🕺 pic.twitter.com/SV7ZLg3FAi — Lega Serie A (@SerieA) November 10, 2022

Girandola di cambi: dentro Paredes, Miretti, Miguel Veloso, Lazovic, Di Maria, Verdi, Gunter, Alex Sandro e Henry, fuori Locatelli, Fagioli, Sulemana, Doig, Kean, Kallon, Djuric, Cuadrado e Dawidowicz.

Viene ammonito Miguel Veloso nella reazione rabbiosa dei padroni di casa, che alzano il baricentro e spaventano gli avversari con Lasagna e anche Alex Sandro riceve un cartellino giallo.

Nel finale al 85′ minuto il VAR toglie un calcio di rigore ai padroni di casa, che l’arbitro aveva concesso per fallo di Bonucci su Verdi, prima dell’espulsione di Alex Sandro per doppia ammonizione al 92′ minuto dopo il tentativo di Di Maria.

Highlights e Video Gol di Hellas Verona-Juventus 0-1:

Tabellino di Hellas Verona-Juventus 0-1

Marcatori: 15′ s.t. Kean

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz (dal 34′ s.t. Guenter), Hien, Ceccherini; Terracciano, Hongla, Sulemana (dal 20′ s.t. Veloso), Doig (dal 20′ s.t. Lazovic); Kallon (dal 27′ s.t. Verdi), Lasagna; Djuric (dal 34′ s.t. Henry)

Allenatore: Bocchetti.

Juventus (3-5-2): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer; Cuadrado (dal 34′ s.t. Sandro), Fagioli (dal 18′ s.t. Miretti), Locatelli (dal 18′ s.t. Paredes), Rabiot, Kostic; Kean (dal 24′ s.t. Di Maria), Milik.

Allenatore: Allegri.

Arbitro: Dibello

Ammoniti: 6′ p.t. Bonucci, 10′ s.t. Dawidowicz, 12′ s.t. Djuric, 36′ s.t. Sandro.

Espulsi: Sandro 47′ s.t. Sandro.