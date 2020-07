Video Gol Highlights Hellas Verona-Inter 2-2: sintesi 9-7-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Hellas Verona-Inter 2-2, 31° Giornata Serie A: la sblocca Lazovic, Miguel Veloso colpisce un palo, poi pareggia Candreva, completa la rimonta un autogol beffardo di Dimarco, pareggia Miguel Veloso

Solo un pareggio spettacolare tra Hellas Verona e Inter allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona nel posticipo della 31° giornata di Serie A, 12° turno del girone di ritorno.

I nerazzurri cancellano solo parzialmente la sconfitta dell’ultima partita, non approfittando dello stop delle prime due in classifica e scivolando al quarto posto in classifica.

Altra impresa e altra grande prestazione per i veneti, che cancellano la sconfitta dello scorso turno provando a rimanere attaccati al treno europeo.

La sintesi di Hellas Verona-Inter 2-2, 31° Giornata Serie A

E’ proprio una bella partita nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Partono fortissimi i padroni di casa, che hanno grande aggressività nel pressing, mentre gli ospiti provano a far valere la maggiore qualità.

Al 2′ minuto i padroni di casa sbloccano subito il risultato trovando il gol del vantaggio con Lazovic, che salta Skriniar e batte Handanovic.

Grande reazione degli ospiti, che si riversano subito nella metà campo degli avversari e si rendono pericolosi con Candreva, ma rischiano sui contropiedi dei padroni di casa, che colpiscono un palo con Miguel Veloso e sfiorano il raddoppio con Dimarco e Pessina.

Poi gli ospiti ci provano anche con Gagliardini, Skriniar, Brozovic e Sanchez, ma senza fortuna.

Nel secondo tempo gli ospiti entrano in campo con grandissima voglia di ribaltare la gara, attaccando a testa bassa la porta di Silvestri, che compie due miracoli su Candreva e Skriniar.

Ma è solo il preludio per il pareggio, che arriva al 49′ minuto, quando Candreva ribadisce la palla in rete dopo il palo colpito da Lukaku.

E al 55′ minuto gli ospiti completano la rimonta ribaltando il risultato con l’autogol dell’ex Dimarco, che devia nella propria rete il cross di Candreva.

I padroni di casa reagiscono con rabbia ed orgoglio, alzano il baricentro e provano a spaventare gli ospiti con Faraoni, che si divora il gol tutto solo davanti al portiere, ma rischiano sul contropiede di Lautaro Martinez, sul quale salva Silvestri.

Il pareggio dei padroni di casa arriva al 86′ minuto con il bellissimo sinistro di Miguel Veloso.

Nel finale succede di tutto con Di Carmine che sfiora la clamorosa rimonta e Silvestri che si fa trovare pronto sul tentativo di Sanchez.

Video Gol Highlights di Hellas Verona-Inter 2-2, 31° Giornata Serie A

Il tabellino di Hellas Verona-Inter 2-2, 31° Giornata Serie A

VERONA-INTER 2-2

Verona (3-4-2-1): Silvestri 6; Rrahmani 6,5, Kumbulla 5,5 (39′ st Empereur sv), Gunter 5,5; Faraoni 6, Amrabat 6,5, Veloso 6,5, Dimarco 6 (21′ st Adjapong 5,5); Lazovic 6,5 (39′ st Verre sv), Pessina 6; Stepinski 5,5 (9′ st Di Carmine 5,5). A disp.: Berardi, Radunovic, Dawidowicz, Empereur, Bocchetti, Badu, Lucas, Lovato, Pazzini, Zaccagni. All.: Juric 6,5.

Inter (3-5-2): Handanovic 6; Godin 6, De Vrij 6, Skriniar 5; Candreva 7, Borja Valero 6 (42′ st Eriksen sv), Brozovic 5,5 (25′ st Vecino 6), Gagliardini 6,5, Young 6; Lukaku 6,5 (31′ st Martinez 6), Sanchez 6,5. A disp.: Padelli, Berni, Ranocchia, Pirola, Asamoah, Biraghi, Agoumé, Esposito. All.: Conte 5,5.

Arbitro: Irrati

Marcatori: 2′ Lazovic (V), 4′ st Candreva (I), 10′ st aut. Dimarco (V), 41′ st Veloso (V)

Ammoniti: Dimarco, Gunter, Amrabat (V); Borja Valero, Young (I)

Espulsi: nessuno

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS