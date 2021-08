Video Gol Highlights Hellas Verona-Inter 1-3: Sintesi 27-8-2021

Video Gol e Highlights Hellas Verona-Inter 1-3, 2° Giornata Serie A: la sblocca Ilic, pareggia Martinez, completa la rimonta Correa con una doppietta all’esordio

L’Inter batte l’Hellas Verona in rimonta allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona nel secondo anticipo del venerdì sera della seconda giornata di Serie A.

Seconda vittoria consecutiva per i nerazzurri e quota sei punti in due partite di campionato per i campioni in carica, che sono stati capaci di cancellare lo svantaggio grazie ai propri attaccanti.

Non è bastata un’ottima prestazione e il vantaggio del primo tempo ai veneti, che perdono la seconda partita consecutiva dopo l’esordio in campionato, dimostrando di essere ancora in piena costruzione.

Verona – Inter – 2° giornata di Serie A 2021/2022

Sintesi di Hellas Verona-Inter 1-3

E’ una partita molto combattuta nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Le due squadre lottano su ogni pallone con grande aggressività. C’è grande competitività in campo.

Dopo una bellissima parata di Montipò su Martinez, al 15′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Ilic, grazie ad un pallonetto fantastico su Handanovic su recupero palla su Brozovic.

💥🟡🔵 GOOOOLLLL 🟡🔵💥

Ilic ruba palla sulla trequarti e supera con un pallonetto Handanovic: @HellasVeronaFC in vantaggio ✅#VeronaInter 1-0#SerieATIM 💎 #WeAreCalcio — Lega Serie A (@SerieA) August 27, 2021

Gli ospiti provano a reagire, si riversano nella metà campo degli avversari, ma i padroni di casa sono bravi a chiudersi nella propria metà campo e difendere compatti dietro la linea della porta.

Ci prova Barella, ma senza precisione, mentre al 38′ minuto viene annullato l’ipotetico pareggio di Martinez per fallo su Montipò e nel finale Cancellieri si divora il raddoppio da ottima posizione.

Il secondo tempo si apre subito con il gol del pareggio degli ospiti, firmato da Martinez, che al 47′ minuto approfitta di una dormita generale della difesa avversaria su una rimessa laterale.

💥⚫🔵 GOOOOLLLL ⚫🔵💥

Grande inizio di ripresa dell'@Inter: Lautaro Martinez trova il pareggio con un colpo di testa ravvicinato 🐂#VeronaInter 1-1#SerieATIM 💎 #WeAreCalcio — Lega Serie A (@SerieA) August 27, 2021

Il gol subito in apertura taglia un po’ le gambe ai padroni di casa, che accusano il colpo e vanno in completa balia degli ospiti, che prendono in mano il pallino del gioco ed iniziano un vero e proprio assedio alla porta avversaria.

Gli ospiti ci provano davvero in tutti i modi a ribaltare il risultato, ma Martinez è impreciso, mentre Montipò si fa trovare pronto prima su Bastoni e poi su Calhanoglu.

E’ Correa a completare la rimonta al 84′ minuto sfruttando al meglio il cross di Darmian dalla fascia destra e approfittando della dormita di Dawidowicz.

💥⚫🔵 GOOOOLLLL ⚫🔵💥

Esordio con la maglia nerazzurra e subito gol per @tucu_correa: perfetto colpo di testa sul cross di @DarmianOfficial 🇦🇷👍🏻#VeronaInter 1-2#SerieATIM 💎 #WeAreCalcio — Lega Serie A (@SerieA) August 27, 2021

Nel finale i padroni di casa si innervosiscono un po’ troppo, cominciando a commettere fin troppi falli nei confronti degli ospiti, che riescono a difendere il vantaggio, prima del tris al 94′ minuto con la doppietta di Correa.

Highlights e Video Gol di Hellas Verona-Inter 1-3:

Tabellino di Hellas Verona-Inter 1-3

Hellas VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani (75′ Sutalo), Günter, Ceccherini (53′ Casale); Faraoni (75′ Dawidowicz), Hongla (74′ Tameze), Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Cancellieri (62′ Lasagna). Allenatore: Di Francesco.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic (66′ Vidal), Calhanoglu (87′ Vecino), Perisic (66′ Dimarco); Dzeko (87′ Sensi), L. Martinez (73′ Correa). Allenatore: S. Inzaghi.

Marcatori: 15′ Ilic (V), 47′ Lautaro (I), 83′ Correa (I), 90′ Correa (I)

Assist: 1-2 Darmian (I)

Ammoniti: Magnani (V), Lautaro (I), Brozovic (I)

