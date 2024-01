Video Gol Highlights Hellas Verona-Empoli 2-1: Sintesi 13-1-2024

Video Gol e Highlights Hellas Verona-Empoli 2-1, 20° Giornata Serie A: segnano Djuric, Ngonge e Zurkowski

L’Hellas Verona batte l’Empoli allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona nell’anticipo del sabato pomeriggio della ventesima giornata di Serie A, primo turno del girone di ritorno.

Vittoria fondamentale per gli scaligeri, che tornano a fare punti dopo due sconfitte consecutive, mentre i toscani continuano il proprio periodo di crisi, che li vede aver conquistato solo un punto nelle ultime cinque partite.

Sintesi di Hellas Verona-Empoli 2-1

Assente Hrustic per Marco Baroni, che lancia Tchatchoua e Coppola in difesa con Magnani e Doig a protezione di Montipò, in mediana Serdar con Folorunsho e il rientrante Duda, e in attacco ci sono i soliti Suslov, Djuric e Ngonge.

Non ci sono Pezzella, Bastoni, Ebuhei e Kovalenko per Aurelio Andreazzoli, che ritrova Bereszynski e Cacace in difesa con Walukiewicz e Luperto davanti a Caprile, e anche Fazzini in mediana con Maleh e Grassi, mentre in attacco viene scelto Destro con Cambiaghi e Gyasi.

E’ una partita molto equilibrata nel rimo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza blandi. Gli ospiti provano a fare possesso palla, mentre i padroni di casa giocano più di rimessa.

Eppure, al 3′ minuto i padroni di casa sbloccano subito il risultato con Djuric, che trova il gol del vantaggio con uno stacco di testa imperioso sul calcio d’angolo di Duda.

Gli ospiti provano a reagire, prendono in mano il pallino del gioco, si riversano nella metà campo dei padroni di casa, che si difendono con ordine e compattezza rischiando solo sui tentativi di Shpendi e Cambiaghi, mentre Montipò è attento su Grassi.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Zurkowski, anche ammonito, e Cancellieri al posto di Fazzini e Shpendi.

Al 58′ minuto i padroni di casa raddoppiano con Ngonge con una grandissima azione personale.

Grandissima reazione degli ospiti, che al 64′ minuto subito tornano in partita accorciando il risultato con Zurkowski, bravo a sfruttare l’assist di Bereszynski.

La partita si fa molto dura come dimostrano le ammonizioni di Duda, Coppola, Cambiaghi, Tchatchoua, nel mezzo le sostituzioni che vedono coinvolti Saponara, Marin, Henry e Dawidowicz subentrare per Folorunsho, Grassi, Djuric e lo stesso Coppola.

Dopo i clamorosi errori sotto porta di Gyasi e Luperto e l’entrata in campo di Sodero e Corona al posto di Maleh e Gyasi, al 87′ minuto viene espulso Duda per doppio giallo.

Nel finale c’è spazio anche per Amione e Mboula per Suslov e Ngonge, mentre viene ammonito anche Cancellieri.

Highlights e Video Gol di Hellas Verona-Empoli 2-1:

Tabellino di Hellas Verona-Empoli 2-1

Marcatori: 3′ p.t. Djuric, 12′ s.t. Ngonge, 19′ s.t. Zurkowski

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Coppola (dal 35′ s.t. Dawidowicz), Doig; Duda, Folorunsho; Suslov (dal 47′ s.t. Amione), Serdar, Ngonge (dall 47′ s.t. Mboula); Djuric (dal 35′ s.t. Henry).

EMPOLI (4-3-1-2): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Fazzini (dal 12′ s.t. Zurkowski), Grassi (dal 34′ s.t. Marin), Maleh (dal 36′ s.t. Sodero); Gyasi (daò 36′ s.t. Corona), Shpendi (dal 12′ s.t. Cancellieri), Cambiaghi.

Arbitro: Doveri

Ammoniti: 13′ s.t. Zurkowski, 24′ s.t. Duda, 32′ s.t. Coppola, 34′ s.t. Cambiaghi, 37′ s.t. Tchatchoua, 38′ Duda, 46′ Cancellieri

Espulsi: 38′ s.t. Duda doppia amm.