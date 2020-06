Video Gol Highlights Hellas Verona-Cagliari 2-1: decide doppietta Di Carmine, inutile Simeone

Risultato Hellas Verona-Cagliari 2-1, recupero 25° Giornata Serie A: doppietta Di Carmine, un gol di testa su assist di Lazovic, che colpisce una traversa, e una conclusione bellissima da fuori area, poi viene espulso Borini segna Simeone, ma viene espulso anche Cigarini

Gol ed espulsioni hanno caratterizzato la seconda partita di campionato nel post Coronavirus. Infatti, allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona, l’Hellas Verona ha battuto il Cagliari al termine di una partita molto combattuta nel recupero della 25° giornata di Serie A, 6° turno del girone di ritorno.

Colpaccio per i veneti, che superano Milan e Parma e si portano al settimo posto in classifica con un solo punto di distacco dal Napoli sesto.

Brutto esordio per Walter Zenga, a tre mesi di distanza dal suo tesseramento. Continua la lunga crisi dei sardi, che non riescono a cancellare le quattro sconfitte consecutive prima dello stop forzato.

La sintesi di Hellas Verona-Cagliari 2-1, recupero 25° Giornata Serie A

Il primo tempo si apre con il tentativo dei padroni di casa di prendere ritmo, visto che sono super aggressivi e cercano di entrare nel muro difensivo degli ospiti, molto compatti nella fase difensiva con il pressing a centrocampo, sfruttando le giocate di Lazovic.

E’ proprio Lazovic a risultare il giocatore più in forma e pericoloso, prima impegnando Cragno con un bel destro a giro e poi, dopo un tentativo di Rrahmani negli sviluppi di un calcio piazzato, servendo l’assist vincente a Di Carmine, che di testa sblocca il risultato trovando il gol del vantaggio al 14′ minuto.

La partita sembra cambiare, visto che gli ospiti prendono in mano il pallino del gioco assediando gli avversari, che sono perfetti in fase difensiva e ripartono in contropiede ancora con Lazovic, che viene fermato dall’incrocio dei pali, poi ci pensa Cragno a salvare il passivo sulla ribattuta di Verre.

Al 27′ minuto ecco il capolavoro: contropiede di Di Carmine, che difende la palla, serve Verre, che salta due giocatori, passaggio ancora per Di Carmine, che lascia partire un siluro terra-aria, imparabile per il portiere, con il quale festeggia la doppietta.

Eppure, questa perfetta prima frazione di gioco dei padroni di casa viene sporcata dall’espulsione di Borini al 35′ minuto per fallo su Rog, grazie all’ausilio del Var.

Con un uomo in più, finalmente arriva la reazione degli ospiti, che si rendono subito pericolosi con una punizione di Pereiro, che trova un attento Silvestri e riaprono la partita al 43′ minuto con il sinistro a volo di Simeone sulla sponda di Pellegrini al lancio millimetrico di Cigarini.

Il secondo tempo sembra un monologo degli ospiti, che provano a sfruttare la superiorità numerica, ma i padroni di casa sono compatti e non soffrono più di tanto.

Infatti, a parte delle conclusioni senza grande convinzione di Rog e Nandez, che non trovano nemmeno la porta, i padroni di casa non subiranno chissà quali pericoli.

Di fatto, la voglia degli ospiti finisce al 70′ minuto, quando viene espulso Cigarini per doppia ammonizione.

Purtroppo, la partita si spegne, i ritmi calano totalmente, i cambi ne fanno da padrona e non succede davvero più niente, a parte un colpo di testa di Pisacane.

Video Gol Highlights di Hellas Verona-Cagliari 2-1, recupero 25° Giornata Serie A

Il tabellino di Hellas Verona-Cagliari 2-1, recupero 25° Giornata Serie A

Hellas Verona-Cagliari 2-1 (primo tempo 2-0)



Marcatori: 14’ p.t., 25’ p.t. Di Carmine (HV), 43’ p.t. Simeone (C).



Assist: 14’ p.t. lazovic, 25’ p.t. Verre



Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Empereur, Kumbulla; Faraoni, Badu, Amrabat, Lazovic (dal 40 s.t. Dimarco); Verre (6’ s.t. Veloso) Borini; Di Carmine (8’ s.t. Zaccagni) ALL.: Juric.



Cagliari (3-5-2): Cragno; Cacciatore (Dal 24’ Mattiello), Ceppitelli, Pisacane; Nandez, Ionita (Dal 20’ paloschi), Cigarini, Rog, Pellegrini (dal 40’ s.t. lykogiannis); Pereiro (dal 4’ s.t. Birsa), Simeone. ALL.: Zenga.

Arbitro: Manganielli

Ammoniti: 15’ Pereiro (C),34’ p.t. Badu (HV), 34’ p.t. Nandez (C), 11’ s.t. Pisacane (c), 14’ s.t. Cigarini (C), 38’ s.t. ceppittelli (C)



Espulsioni: 35’ Borini (HV), 25’ Cigarini (C)

