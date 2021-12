Video Gol Highlights Hellas Verona-Atalanta 1-2: Sintesi 12-12-2021

Video Gol e Highlights Hellas Verona-Atalanta 1-2, 17° Giornata Serie A: segnano Simeone, Miranchuk e Koopmeiners

L’Atalanta batte in rimonta l’Hellas Verona allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona nella diciassettesima giornata di Serie A.

Settima vittoria consecutiva per i bergamaschi, che si portano a due punti dalla testa della classifica, mentre gli scaligeri si fermano dopo due risultati utili consecutivi.

Sintesi di Hellas Verona-Atalanta 1-2

E’ una partita bellissima nel primo tempo, disputato su ritmi molto intensi. Sono due squadre che si somigliano molto, pressano con aggressività e trovano velocità e qualità in contropiede e sulle fasce.

Partono meglio i padroni di casa, che si rendono pericolosi con Caprari e Simeone, che sblocca il risultato al 22′ minuto trovando il gol del vantaggio sfruttando il lancio perfetto di Faraoni.

Grandissima reazione degli ospiti, che prendono in mano il pallino del gioco ed iniziano ad attaccare a testa bassa la difesa dei padroni di casa, bravi a ripartire in contropiede e sfortunati con Simeone, sul quale è meraviglioso Musso.

Dopo un palo di Pasalic, al 37′ minuto gli ospiti pareggiano con Miranchuk, su assist di Pezzella, al termine di una bella azione di Muriel.

Nel finale ci sarebbe ancora spazio per tante occasioni, ma Pasalic e Pezzella non riescono a trovare la giocata vincente questa volta.

Calano sensibilmente i ritmi di gioco in un secondo tempo sicuramente meno forsennato, ma sicuramente divertente e spettacolare, visto che le due squadre giocano davvero un gran calcio.

A Muriel risponde Tameze, poi a Veloso anche Demiral, ma a segnare sono gli ospiti al 62′ minuto, che completano la rimonta ribaltando il risultato con Koopmeiners, bravo ad approfittare di un brutto errore di Veloso in impostazione.

💥 ⚫️🔵 GOOOLLLL ⚫️🔵 💥 #Koopmeiners fa partire un grande tiro da fuori che deviato in porta ⚽️⚽️#VeronaAtalanta 1-2#SerieATIM💎 #WeAreCalcio — Lega Serie A (@SerieA) December 12, 2021

La partita non si ferma, anzi continua con continui capovolgimenti di fronte e la voglia dei padroni di casa di non perdere questa partita in cui erano passati in vantaggio, ma rischiano tantissimo in difesa.

Ci prova Zapata, ma i padroni di casa sfiorano il pareggio più volte con Magnani, Faraoni e Ceccherini anche su sviluppi di calci piazzati, rischiando di affondare nel finale sulle conclusioni di Hateboer e De Roon.

Highlights e Video Gol di Hellas Verona-Atalanta 1-2:

Tabellino di Hellas Verona-Atalanta 1-2

Verona (3-4-2-1): Montipò; Casale, Magnani (71′ Sutalo), Ceccherini (81′ Cancellieri); Faraoni, Tameze, Ilic (60′ Veloso), Lazovic; Lasagna (60′ Bessa), Caprari; Simeone. All. Tudor

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta (46′ Hateboer), de Roon, Koopmeiners, Pezzella (85′ Palomino); Pasalic (57′ Zapata), Miranchuk (78′ Pessina); Muriel (57′ Ilicic). All. Gasperini

Arbitro: Juan Luca Sacchi

Gol: 22′ Simeone (V), 37′ Miranchuk (A), 62′ Koopmeiners (A)

Assist: Faraoni (V, 1-0), Pezzella (A, 1-1)

Ammoniti: Ceccherini, Zapata, Caprari

Espulsi: nessuno

