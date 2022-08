Video Gol Highlights Hellas Verona-Atalanta 0-1: Sintesi 28-8-2022

Video Gol e Highlights Hellas Verona-Atalanta 0-1, 3° Giornata Serie A: decide Koopmeiners

Basta una rete all’Atalanta per sbancare lo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona, dove batte l’Hellas Verona nella terza giornata di Serie A.

Terzo risultato utile consecutivo per i bergamaschi, che hanno conquistato ben sette punti con il minimo sindacale in questo inizio di stagione, in una sorta di nuovo ciclo che parte anche da un nuovo corso tecnico-tattico, con più equilibrio e meno spettacolo.

Seconda sconfitta in tre partite per gli scaligeri, che hanno conquistato solo un punto e confermano qualche difficoltà in zona di conclusione.

Sintesi di Hellas Verona-Atalanta 0-1

Out Faraoni, Piccoli e Stepinski per Gabriele Cioffi, che lancia Coppola in difesa con Gunter e Ceccherini a protezione di Montipò, si affida a Terracciano e Lazovic sulle fasce, ritrovando Miguel Veloso in mediana con Ilic e Tameze, confermando Lasagna in attacco con Henry.

Non ci sono Carnesecchi, Djimsiti, Muratore e Palomino per Gian Piero Gasperini, che conferma Okoli con Demiral e Toloi in difesa davanti a Musso, concede una chance a Soppy con Hateboer sulle fasce a completare il centrocampo con Koopmeiners e De Roon, mentre in attacco rilancia Lookman con Malinovskyi e Duvan Zapata.

E’ una partita molto equilibrata nel primo tempo, con ritmi abbastanza intensi. Le due squadre si somigliano molto, pressano con aggressività l’avversario, mettendoci grinta e voglia di prevalere sull’altro, ma sembra mancare sempre la giocata di qualità nel momento decisivo sulla trequarti.

Meglio i padroni di casa, pericolosi con un impreciso Lasagna, mentre gli ospiti vedono la prima ammonizione con la maglia bergamasca di Soppy prima e poi anche Koopmeiners riceve un cartellino giallo prima della doppia occasione nei piedi di Lookman, sul quale è bravissimo Montipò, in risposta alla conclusione a fil di palo di Ilic.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Ederson e Muriel al posto di Soppy e Lookman, e sembra proprio che gli ospiti riescano a trovare finalmente il gioco tanto conosciuto e agognato, con qualità e velocità sulla trequarti.

E’ proprio Ederson a provarci prima del gol di Koopmeiners al 51′ minuto con un sinistro dalla lunga distanza, davvero imparabile per il portiere.

Entra Hongla al posto di Miguel Veloso, ma i padroni di casa non riescono a trovare qualità nel gioco offensivo, scontrandosi contro l’aggressività e la fase difensiva avversaria.

Vengono ammonito Malinovskyi, che sfiorerà poco dopo il raddoppio, e Ceccherini, poco prima della clamorosa traversa di Lazovic.

Altre sostituzioni vedono coinvolti Hien, Zortea, che ci prova subito senza fortuna, e Boga al posto di Ceccherini, Hateboer e Malinovskyi, ma i più pericolosi restano Ederson e Koopmeiners.

Nel finale c’è ancora tempo per i gialli rifilati a Hien e Henry e per le occasioni capitate sui piedi di Toloi, Lazovic, Muriel e Ederson dopo l’entrata in campo di Djuric, Cortinovis, Doig e Maehle al posto di Henry, Tameze, Terracciano e Duvan Zapata.

Highlights e Video Gol di Hellas Verona-Atalanta 0-1:

Tabellino di Hellas Verona-Atalanta 0-1

Hellas Verona (3-5-2): Montipò 7, Coppola 6, Gunter, Ceccherini 6 (20′ st Hien 5), Terracciano 5,5 (40′ st Doig sv), Tameze 6 (39′ st Cortinovis sv), Veloso 5,5 (7′ st Hongla 5), Ilic 5,5, Lazovic 7, Lasagna 5, Henry 5 (39′ st Djuric sv). A disp.: Berardi, Perilli, Amione, Dawidowicz, Praszelik, Kallon, Cabal, Retsos, Sulemana. All.: Cioffi 5,5



Atalanta (3-4-1-2): Musso 6, Toloi 6, Demiral 6,5, Okoli 6,5, Hateboer 6 (21′ st Zortea 6), De Roon 6, Koopmeiners 7, Soppy 5 (1′ st Ederson 6,5), Malinovskyi 6 (21′ st Boga 5,5), Lookman 5 (1′ st Muriel 5,5), Zapata 5,5 (44′ st Mæhle sv). A disp.: Rossi, Sportiello, Højlund, Ruggeri, Scalvini, Pasalic. All.: Gasperini 6



Arbitro: Prontera

Marcatori: 5′ st Koopmeiners (A)

Ammoniti: Soppy (A), Koopmeiners (A), Malinovskyi (A), Ceccherini (V), Hien (V), Henry (V)

Espulsi: –

Note: Ammonito Gasperini (A) per proteste