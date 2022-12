Video Gol Highlights Ghana-Uruguay 0-2: Sintesi 2-12-2022

Video Gol e Highlights Ghana-Uruguay 0-2, 3° Giornata Gruppo H Mondiali Qatar 2022: inutile la doppietta di De Arrascaeta

L’Uruguay batte il Ghana al Al Janoub Stadium di Al Wakrah nella terza ed ultima giornata del Gruppo H della fase a gironi dei Mondiali 2022 in Qatar.

E’ una vittoria inutile per i sudamericani, che vengono eliminati dalla competizione a causa della differenza reti a sfavore.

Sintesi di Ghana-Uruguay 0-2

Il ct Otto Addo conferma Seidu in difesa con Salisu, Amartey e Baba a protezione di Ati-Zigi, confermando Samed con Partey in mediana e il quartetto offensivo costituito dai fratelli Ayew con Kudus e Williams.

Out Araujo per il ct Alonso, che schiera Varela, Coates, Gimenez e Olivera in difesa davanti a Rochet, lancia De Arrascaeta a centrocampo con Valverde e Bentancur, mentre in attacco giocano Suarez, Pellistri e Nunez.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, in cui si gioca su ritmi abbastanza intensi. C’è grande tatticismo tra due squadre quasi perfette dal punto di vista difensivo, brave a chiudere tutti gli spazi e non concedere nulla agli avversari.

Al 21′ minuto Rochet para il calcio di rigore di Ayew, fischiato dall’arbitro per fallo del portiere su Kudus, ravvisato dal VAR.

Sliding door, visto che gli uruguayani segnano subito dopo alla prima vera occasione con De Arrascaeta, che al 26′ minuto sblocca il risultato trovando la rete del vantaggio ribadendo in rete con un tap-in vincente la palla dopo la parata di Ati-Zigi sul tentativo di Suarez.

I ghanesi crollano, accusano il colpo e gli uruguayani ne approfittano per segnare il gol del raddoppio al 31′ minuto ancora con De Arrascaeta, che si regala una bellissima doppietta su assist di Suarez.

Despite the win, Uruguay exit the World Cup with Ghana. @adidasfootball | #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 2, 2022

Si fa male Bentancur, sostituito da Vecino, ma gli uruguayani riescono a spegnere il tentativo di alzare l’aggressività nel pressing da parte dei ghanesi.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Sulemana e Bukari al posto dei fratelli Ayew, ma calano sensibilmente i ritmi di gioco tra l’inconsistenza offensiva dei ghanesi e la fase difensiva degli uruguayani.

Viene ammonito Suarez prima dei tentativi di Kudus, Pellistri, Valverde e Partey tra le sostituzioni che vedono coinvolti Cavani, De La Cruz, Semenyo e Kyereh subentrare al posto di Suarez, lo stesso Pellistri, Williams e Samed.

Ci provano Valverde e Samenyo, ma senza fortuna, entrano Canobbio e Gomez per Nunez e De Arrascaeta, super Rochet su Kudus e cartellini gialli per Coates e Sulemana.

Nel finale le squadre si allungano tantissimo e i protagonisti sono Rochet e Ati-Zigi, assolutamente decisivi su Gomez e Sulemana, mentre Coates sfiora il palo, viene ammonito Seidu ed entra Issahaku per Kudus.

Highlights e Video Gol di Ghana-Uruguay 0-2:

Tabellino di Ghana-Uruguay 0-2

Ghana (4-2-3-1): Ati-Zigi 6,5; Seidu 5,5, Amartey 6, Salisu 6,5, Baba 6; Partey 5,5, Abdul Samed 6 (27′ st Kyereh 5,5); Kudus 6,5 (53′ st Fatawu sv), Ayew A. 5 (1′ st Bukari 5,5), Ayew J.5,5 (1′ st Sulemana 5,5); Williams 5,5 (27′ st Semenyo 6). A disp.: Danlad, Nurudeen, Lamptey, Odoi, Owusu, Afriye, Mensah, Aidoo, Djiku, Sowah. All.: Addo 5,5



Uruguay (4-3-3): Rochet 7,5; Varela 6,5, Gimenez 6,5, Coates 6, Olivera 6; Bentancur 6 (34′ st Vecino 6), de Arrascaeta 7,5 (35′ st Gomez 6), Valverde 6,5; Pellistri 6 (21′ st de la Cruz 5,5), Suarez 7 (21′ st Cavani 6), Núñez 6 (35′ st Canobbio 6). A disp.: Muslera, Sosa, Godin, Torreira, Viña, Torres, Caceres, Ugarte, Rodriguez. All: Alonso 7

Arbitro: Siebert (Ger)

Marcatori: 26′ e 32′ de Arrascaeta

Ammoniti: Núñez (U), Suarez (U), Sulemana (G), Coates (U), Seidu (G), Gimenez (U), Cavani (U)

Note: al 21′ Ayew A. (G) sbaglia un calcio di rigore. Recupero 8+10