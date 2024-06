Video gol-highlights Germania-Ungheria 2-0: sintesi 19-06-2024

Video gol-highlights Germania-Ungheria 2-0: i gol di Musiala e Gundogan regalano tre punti ai tedeschi.

Germania-Ungheria 2-0: tedeschi a punteggio pieno nel girone.

Un gol per tempo, rispettivamente di Musiala e Gundogan, regalano la vittoria ai padroni di casa, che archiviano la qualificazione al prossimo turno.

L’Ungheria, dal canto suo, incassa la seconda sconfitta di fila e rischia di uscire.

La sintesi di Germania-Ungheria 2-0

L’Ungheria prova a sorprendere subito i tedeschi, con un lancio lungo sul quale Neuer è bravo ad anticipare Varga.

Ancora l’Ungheria pericolosa, su azione d’angolo, con una conclusione di Bolla che viene messa nuovamente in corner.

Havertz si mangia un gol davanti a Gulacsi, ma pochi minuti dopo è Rudiger a sventare una nuova minaccia ungherese, portata da Sallai.

I tedeschi passano avanti poco dopo con Musiala: il giocatore del Bayern combina con Gundogan, e poi scaraventa un forte tiro che si insacca sotto la traversa.

L’Ungheria non si abbatte, e si fa trovare ancora in avanti con Szoboszlai, che impegna Neuer su calcio piazzato.

Ancora Szoboszlai si vede deviare una conclusione in angolo da Tah, ma l’Ungheria rischia nuovamente quando Varga non beffa per poco il suo stesso portiere nel tentativo di sventare un cross.

Finale di tempo in cui la Germania si rende pericolosa due volte, prima con un tiro i Wirtz, sul fondo, e poi con Musiala che calcia fuori.

L’Ungheria si vede invece annullare un gol, con Sallai che è lesto a ribattere in rete una respinta di Neuer, ma lo fa in offside.

Ad inizio secondo tempo ci prova Rudiger, ma la sua conclusione non è precisa. Germania sempre in avanti con Gundogan che tenta un cross, smanacciato da Gulacsi. Ci prova Kroos, ma il suo tiro viene egualmente messo in angolo.

L’Ungheria si mangia il pari con Varga, che non riesce a capitalizzare un cross di Sallai. Ci prova Musiala dalla distanza, ma senza particolari pretese

I tedeschi raddoppiano però, poco dopo, con Gundogan: azione manovrata da Kroos, che serve Mittelstadt sulla destra. Pallone all’ex City che non ci pensa due volte a trafiggere Gulacsi.

Ancora Germania in avanti con un mancino di Kimmich, deviato da Gulacsi. Anche Sané tenta la via del gol, ma il portiere ungherese blocca nuovamente.

L’Ungheria non e ha più, e per la Germania si tratta solo di gestire. I padroni di casa guidano il proprio gruppo a punteggio pieno, mentre i magiari restano fermi a 0 e vedono diminuire le possibilità di passare il turno.

Highlights e Video gol di Germania-Ungheria 2-0

Il tabellino di Germania-Ungheria 2-0

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah, Mittelsdadt; Andrich, Kross; Musiala, Gundogan, Wirtz, Havertz.

A disposizione: Muller, Baier, Sanè, Undav, Fuhrich, Raum, Can, Henrichs, Gross, Schlotterbeck, Baumann, Fullkrug, Ter Stegen, Anton, Koch.

Allenatore: Nagelsmann

UNGHERIA (3-4-2-1): Gulacsi; Fiola, Orban, Dardai; Bolla, Schafer, Nagy, Kerkez; Szoboszlai, Sallai; Varga.

A disposizione: Botka, Dibusz, Szalai, Szappanos,Csoboth, Kleinheisler, Kata, Adam, Gazdag, Styles, Lang, Horvath, Balogh, Nego, Nagy.

Allenatore: Rossi

Marcatori: 22′ Musiala (G), 67′ Gundogan (G)

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.