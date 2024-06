Video Gol Highlights Germania-Svizzera 1-1: sintesi 23-06-2024

Il Risultato di Germania-Svizzera 1-1, 3° giornata Gruppo A: la Germania evita la sconfitta in extremis, chiude in vetta con 7 punti e lascia 2° posto e amaro in bocca agli elvetici, che possono rimproverarsi il non aver chiuso la partita.

Ndoye sorprende Neuer e Fullkrug salva i teutonici.

Se domani sera l’Italia fa il suo chiudendo così al 2° posto, troverà agli ottavi di finale proprio la Svizzera. Per la Germania, invece, la 2° del Gruppo C.

La Sintesi di Germania-Svizzera 1-1

La sfida valevole per il primo posto del Gruppo A parte lentamente e ci vuole un po’ per vedere qualche occasione, anche se parziale.

Al 17° Andrich tira da fuori area e sorprende Sommer, che fallisce laa presa e accompagna l’ingresso del pallone in rete, ma il VAR interviene e annulla poiché precedentemente Musiala era intervenuto duramente su Schaar, che aveva anticipato il numero 10 tedesco mandando poi la sfera sul piede di Andrich.

Dieci minuti dopo, gli elvetici passano in vantaggio al primo vero affondo: Freuler scappa a sinistra e crossa per il compagno del Bologna Ndoye, che batte Neuer in spaccata.

Tre minuti dopo, è ancora protagonista Ndoye con una bella azione sulla sinistra culminata con ingresso in area e diagonale chirurgico fuori di un nulla.

Nel quarto d’ora rimanente non accade niente di importante e dopo un paio di minuti di recupero Orsato fischia la fine.

La ripresa, anche se non nella sua interezza, è particolarmente vivace e i tedeschi sono subito pericolosi con Musiala, il cui tiro è respinto da Sommer, e il successivo tentativo di tap-in di Gundogan finito fuori.

La Svizzera, pur tra vari errori, prova a fare ancora la partita e all’84° raddoppia con il nuovo entrato Vargas, ma anche questo gol è annullato per fuorigioco, mentre Neuer sventa all’88° un gran tiro da fuori area di Xhaka.

I tedeschi, che per tutto il secondo tempo hanno raramente centrato la porta per creando varie insidie (specialmente da corner), pareggiano, tutto sommato meritatamente, al 92° con uno dei subentrati, Fullkrug, bravissimo a spedire in rete un traversone dalla sinistra di Raum, anch’egli entrato poco prima, con una bella girata di testa. Il match termina poco dopo, al termine del quarto e ultimo minuto di recupero.

Highlights e Video Gol Germania-Svizzera 1-1

Il Tabellino di Germania-Svizzera 1-1

Germania (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah (61′ Schlotterbeck), Mittelstadt (62′ Raum); Andrich (66′ Beier), Kross; Musiala (76′ Fullkrug), Gundogan, Wirtz (76′ Sané); Havertz. CT: Nagelsmann

Svizzera (3-4-2-1): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Aebischer; Ndoye (65′ Amdouni), Rieder (65′ Vargas); Embolo (65′ Duah). CT: Murat Yakin

Marcatori: 28′ Ndoye e 92′ Fullkrug

Arbitro: Orsato (ITA)

Ammoniti: Ndoye, Tah (salta la prossima partita), Xhaka e Widmer (salta la prossima partita)

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.