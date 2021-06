Video Gol Highlights Germania-Portogallo 1-0: Sintesi 6-6-2021 Finale Europei Under 21

Video Gol e Highlights Germania-Portogallo 1-0, Finale Europei Under 21: decide la rete di Nmecha, tedeschi campioni!

La Germania Under 21 batte il Portogallo Under 21 allo Stožice Stadion di Lubiana, in Slovenia, nella finale degli Europei Under 21.

I tedeschi si laureano campione d’Europa cancellando la finale di due anni fa contro la Spagna e tornando a vincere dopo il trofeo conquistato nel 2017, quindi nella terza finale consecutiva.

Brutta sconfitta per i portoghesi, che arrivavano come grandi favoriti dopo aver eliminato proprio i cugini iberici e l’Italia nei turni precedenti, confermando il tabù di questa competizione.

Sintesi di Germania-Portogallo 1-0

Non è certamente una partita indimenticabile nel primo tempo, disputato sicuramente su ritmi abbastanza intensi. I portoghesi hanno maggiore qualità e lo dimostrano nel giro della palla, ma i tedeschi sono bravi a difendere, pressano con intensità e fanno paura quando ribaltano l’azione.

Partono fortissimo i portoghesi, ma Dalot e Tomas sono poco cinici in fase di conclusione, mentre i tedeschi si svegliano solo dopo la traversa colpita da Wirtz, complice la deviazione di Leite.

Infatti, da quel momento a prendere in mano il pallino del gioco, attaccando a testa bassa la porta di Costa, che fa il fenomeno prima su Nmecha e poi sulla botta dalla distanza di capitan Maier, con in mezzo il tentativo non irresistibile da parte di Baku.

Nel finale, però, i portoghesi tornano in auge, prima rendendosi pericolosi con il tiro dalla distanza di Vieira e poi con la serpentina di Vitinha, che si dimentica di tirare dopo aver saltato praticamente tutti gli avversari.

Si sblocca subito il risultato nei primissimi minuti del secondo tempo, grazie ad una bellissima azione dei tedeschi, iniziata dal cambio di gioco do Dorsch per Baku, geniale imbucata per Nmecha, che salta Costa e trova il gol del vantaggio al 49′ minuto.

La reazione degli ospiti è molto rabbiosa, nervosa, visto che cominciano a commettere qualche fallo di frustrazione, mancando un po’ di qualità sulla trequarti dei tedeschi, che non soffrono più di tanto il ritorno degli avversari.

Le uniche occasioni dei portoghesi arrivano da calcio piazzato con Queiros, ma rischiano sui contropiedi di Adeyemi e Burkardt, che viene fermato da due grandissime parate di piede di Costa, bravissimo a tenere ancora in partita i propri compagni anche poco dopo sul destro da fuori area di Nmecha.

Highlights e Video Gol di Germania-Portogallo 1-0

Tabellino di Germania-Portogallo 1-0

Germania Under 21 (4-2-3-1): Dahmen; Baku, Pieper, Schlotterbeck, Raum; Maier, Dorsch (84′ Janelt); Wirtz (67′ Adeyemi), Özcan (92′ Stach), Berisha (67′ Burkardt); Nmecha (84′ Jakobs). Ct. Kuntz



Portogallo Under 21 (4-3-1-2): Diogo Costa; Dalot, Diogo Queiros, Diogo Leite, Abdu Conté (86′ Gonçalo Ramos); Vitinha (59′ Jota), Florentino (83′ Gedson Fernandes), Bragança; Fabio Vieira; Tiago Tomas (59′ Conceição), Mota (46′ Leão). Ct. Rui Jorge



Arbitro: Giorgi Kruashvili (Georgia)

Gol: 49′ Nmecha

Ammoniti: Wirtz, Nmecha, Bragança, Raum, Özcan, Jota

Espulsi: nessuno

Migliori Bookmakers AAMS