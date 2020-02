Video Gol Highlights Gent-Roma 1-1: Kluivert riprende David. Roma agli ottavi

Risultato Gent – Roma, Ritorno Sedicesimi finale Europa League, David mette i brividi, Kluivert li toglie. Una Roma opaca passa il turno

Missione compiuta. Grazie ad un pareggio (1-1) scialbo, figlio di una prestazione mediocre, la Roma accede agli ottavi di finale di Europa League.

La partita si era messa nel verso sbagliato per i giallorossi con il vantaggio di David. A sistemare le cose ci ha pensato Kluivert, ben servito da Mkhitaryan. Domani alle 13 il nome del prossimo avversario europeo.

Sintesi di Gent – Roma 1-1, Ritorno Sedicesimi di finale Europa League

Entrambe le squadre non attuano grandi cambiamenti rispetto al primo round. Thorup opta solamente per un cambio nella casella del terzino destro: fuori Lustig, dentro Castro. Confermato Depoitre in coppia con David, con Bezus trequartista. Fonseca, invece, preferisce Spinazzola a Santon. Fuori Pellegrini per un infortunio rimediato contro il Lecce (salterà anche la trasferta di Cagliari), sostituito da Mkhitaryan. L’eroe dell’andata, Carles Perez, parte per la seconda volta da di titolare in maglia giallorossa.

Pronti, via e la Roma va vicino al vantaggio con il tiro da fuori area di Kolarov che colpisce il palo esterno. Alla prima sortita offensiva anche il Gent si rende pericoloso: David recupera su Mancini, ma tocca con un mano proprio nel momento decisivo.

I ritmi sono bassi e a dettarli sono sempre i padroni di casa. I belgi si affacciano diverse volte in area giallorossa, ma Mancini e Smalling sono bravi a murare i tentativi di Mohamaadi e David. Ed è proprio quest’ultimo a portare i “Bufali” in vantaggio spendendo in rete il preciso cross di Bezus dalla destra. Concorso di colpa tra Mancini e Smalling su chi ci sia fatto sfuggire il canadese.

Punta nell’orgoglio, la Roma pareggia immediatamente con Kluivert. L’olandese taglia al centro durante l’accellerata di Mkhitaryan che decide di premiarlo. Davanti a Kaminski, il classe ’99 è freddo e riapre i giochi. Nei minuti finali di primo tempo, il Gent va alla ricerca del raddoppio: ci prova subito dopo la rete di Kluivert ancora una volta David, il cui tiro finisce di pochissimi centrimetri a lato, e tenta la sorte anche Bezus, che goffamente liscia un pallone invitante in area.

Anche la seconda frazione si apre con il Gent che comanda il gioco. A pochi minuti dall’inizio della ripresa, le statistiche recitano 56% possesso palla a favore dei belgi contro il 44 della Roma.

Come all’andata, dunque, a tenere il pallino del gioco sono gli uomini di Thorup, che però non riescono a capitallizare. La prima occasione è ancora una volta di David, chiuso prontamente dalla retroguardia romanista. Il tempo incombe e il Gent alza i ritmi per tentare il colpaccio. Se nel primo la spinga sul fianco giallorosso era stato David, ora è Odjidja. Il capitano dei padroni di casa sfiora una rete spettacolare sul cross di Depoitre che gira al volo in porta, mandando di poco a lato. Dopo un attimo di pausa per controllo VAR su un contatto della difesa belga con Kluivert, Odjidja, caparbiamente, prova una conclusione da fuori, Pau Lopez blocca a terra.

Le speranze del Gent vanno man mano spegnendosi e l’unico che ci prova, da vero capitano, è Odjdja con un paio di innocue conclusioni negli ultimi minuti. Ormai non c’è più nulla da fare, una Roma non bella ma efficace passa il turno.

Video Gol Highlights di Gent – Roma 1-1, ritorno sedicesimi Europa League

Tabellino di Gent – Roma 1-1, ritorno sedicesimi Europa League

GENT (4-3-1-2): Kaminski; Castro-Montes , Plastun, Ngadeu, Mohammadi; Odjidja-Ofoe, Owusu, Kums; Bezus; Depoitre, David. ALL.: Thorup

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko. ALL.: Fonseca

ARBITRO: J.M.Sanchez (Spagna)

MARCATORI: 25′ pt David (G), 29′ pt Kluivert (R)

NOTE: Ammoniti: Bezus, Depoitre, Kums, Mohammadi (G); Veretout, Spinazzola (R). Recupero: 4′ st.

