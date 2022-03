Video Gol Highlights Genoa-Torino 1-0: Sintesi 18-3-2022

Video Gol e Highlights Genoa-Torino 1-0, 30° Giornata Serie A: segna Portanova, espulso Ostigard

Il Genoa batte il Torino allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, conosciuto anche come Stadio Marassi, nel secondo anticipo del venerdì sera della trentesima giornata di Serie A, undicesimo turno del girone di ritorno.

Finalmente arriva la prima vittoria per il tecnico olandese, che finora aveva totalizzato sette pareggi in sette partite e con questi tre punti si portano a quota 22 punti, acciuffano il terzultimo posto e si avvicinano alla zona salvezza, ora distante solo tre punti.

Continua la crisi dei granata, che perdono dopo due pareggi consecutivi e ormai non portano a casa una vittoria da quasi due mesi.

Sintesi di Genoa-Torino 1-0

Indisponibili Buksa, Cambiaso, Criscito, Czyborra, Ekuban e Vanheusden per Alexander Blessin, che conferma Frendrup e Maksimovic in difesa con Ostigard e Vasquez a protezione di Sirigu, ritrova Sturaro con Badelj in mediana, ma punta ancora su Melegoni, Amiri e Portanova sulla trequarti alle spalle di Destro unica punta.

Non ci sono Djidji, Edera, Fares, Pellegri, Praet e Sanabria per Ivan Juric, che non rischia Milinkovic-Savic, sostituito ancora da Berisha, e rilancia Izzo in difesa con Bremer e Rodriguez. A centrocampo tutto confermato con Singo e Vojvoda sulle fasce e Lukic in coppia con Mandragora in mediana, mentre la sorpresa è Pjaca con Pobega sulla trequarti alle spalle di Belotti.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Entrambe le squadre pressano in maniera davvero aggressiva, sono ordinate in fase difensiva e preferiscono costruire ripartendo in contropiede.

Dopo l’ammonizione ai danni di Ostigard e un tentativo pericoloso di Izzo, al 14′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Portanova, che sfrutta il pasticcio di Izzo e Berisha sul cross di Frendrup.

Gli ospiti sembrano accusare il colpo, sono troppo contratti, il possesso palla risulta sterile, ma i padroni di casa decidono di suicidarsi sportivamente al 24′ minuto, quando proprio Ostigard si fa espellere per doppia ammonizione.

Per ovviare all’inferiorità numerica, i padroni di casa decidono di sostituire Amiri per Bani, ma gli ospiti ritrovano coraggio e qualità, approfittano dell’uomo in più per risultare pericolosi con Vojvoda, fermato dalla traversa.

Il secondo tempo si apre con diverse sostituzioni: entrano Hefti, Brekalo e Ansaldi, escono Destro, Mandragora e Vojvoda.

Inizia il lungo monologo degli ospiti, che prendono in mano il pallino del gioco e attaccano a testa bassa i padroni di casa, che provano a chiudere tutti gli spazi rintanandosi nella propria metà campo.

Altri cambi all’orizzonte, visto che i padroni di casa inseriscono anche Galdames e Yeboah per Melegoni e Portanova.

Gli ospiti ci provano con Belotti e Pjaca, ma è troppo facile per Sirigu, così come è centrale la conclusione di Yeboah e Singo è poco cinico sul cross di Rodriguez.

C’è spazio anche per Hernani, Buongiorno e Zaza al posto di Badelj, Rodriguez e Singo, vengono ammoniti Ansaldi, Pobega, Bani e Izzo, ma a divorarsi il possibile gol è Badelj sulla sponda d i Yeboah.

Tabellino di Genoa-Torino 1-0

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Maksimovic, Ostigard, Vasquez; Sturaro, Badelj (90’+3 Hernani); Melegoni (66′ Galdames), Amiri (25′ Bani), Portanova (66′ Yeboah); Destro (46′ Hefti). All. Blessin

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez (80′ Buongiorno); Singo (80′ Zaza), Mandragora (51′ Brekalo), Lukic, Vojvoda (51′ Ansaldi); Pobega, Pjaca; Belotti. All. Juric

ARBITRO: M. Mariani

GOL: 14′ Portanova

AMMONITI: 10′ Ostigard, 84′ Bani, 87′ Izzo, 90′ Pobega, 90’+1 Ansaldi

ESPULSI: 24′ Ostigard

NOTE: recupero 5′

