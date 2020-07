Video Gol Highlights Genoa-Spal 2-0: sintesi 12-7-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Genoa-Spal 2-0, 32° Giornata Serie A: la sblocca Pandev, poi Letica para un rigore a Iago Falque, raddoppia Schone su calcio di punizione

Il Genoa vince lo scontro diretto per la salvezza contro la Spal nell’anticipo domenicale della 32° giornata di Serie A, 13° turno del girone di ritorno.

I liguri tornano alla vittoria dopo cinque partite, in cui avevano collezionato solo due punti, uscendo momentaneamente dalla zona retrocessione.

Profondo rosso per i ferraresi, che registrano la terza sconfitta consecutiva, restano sempre ultimi in classifica e, ormai, possono considerarsi retrocessi.

Genoa-Spal

La sintesi di Genoa-Spal 2-0, 32° Giornata Serie A

E’ un primo tempo disputato su ritmi abbastanza intensi, con i padroni di casa che fanno la partita con grande personalità, mentre gli ospiti si limitano a difendere, tra l’altro in maniera abbastanza passiva.

Dopo un tentativo di Schone, i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio al 24′ minuto con Pandev, su assist di Iago Falque.

Gli ospiti accusano il colpo e vanno in completa balia degli avversari, che ne approfittano per macinare gioco ed occasioni, ma Pinamonti è poco cinico e al 38′ minuto Letica para il rigore a Iago Falque, fischiato dall’arbitro per fallo di Cassata.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, visto che i padroni di casa vogliono ammazzare la partita e, di fatto, ci riescono, considerando l’apatia degli ospiti.

Così, al 54′ minuto i padroni di casa raddoppiano con il bellissimo calcio di punizione di Schone.

Il secondo gol taglia definitivamente le gambe agli ospiti, che provano a reagire, ma di fatto non arrivano mai a concludere a porta, sbilanciandosi e permettendo ai padroni di casa di sfiorare più volte il tris con Masiello, Pandev, Destro e Sanabria.

Video Gol Highlights di Genoa-Spal 2-0, 32° Giornata Serie A

Il tabellino di Genoa-Spal 2-0, 32° Giornata Serie A

GENOA-SPAL 2-0

GENOA (3-4-2-1): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Biraschi, Schone, Behrami (74′ Lerager), Cassata (60′ Barreca); Iago Falque, Pandev (73′ Sanabria); Pinamonti (90′ Destro). All.: Nicola.

SPAL (3-5-2): Letica; Cionek, Bonifazi, Vicari; Strefezza (58′ D’Alessandro), Dabo (70′ Sala), Missiroli, Tunjov (58′ Valdifiori), Reca; Petagna, Floccari (70′ Cerri). All.: Di Biagio.

ARBITRO: Marco Guida di Torre Annunziata.

GOL: 24′ Pandev (G), 54′ Schone (G).

ASSIST:

AMMONITI: Behrami, (G), Floccari, Cerri (S).

NOTE – Al 37′ Letica (S) ha parato un rigore a Iago Falque (G). Recupero 3’+6′.

