Video Gol Highlights Genoa-Salernitana 1-1: Sintesi 13-2-2022

Solo un pareggio tra Genoa e Salernitana allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, conosciuto anche come Stadio Marassi, nella venticinquesima giornata di Serie A, sesto turno del girone di ritorno.

Terzo pareggio consecutivo per i liguri, che rimangono penultimi in classifica con quindici punti, avendo collezionato solo quattro punti nelle ultime sei partite di campionato.

Terzo pareggio consecutivo anche per i campani, che restano ultimi in classifica con dodici punti, ma un punto di penalizzazione.

Squadra che comincia a convincere, non si cambia per Aleksander Blessin, orfano di Bani e Ostigard, sostituiti in difesa da Vanheudsen e Maksimovic, completando il quartetto con Vasquez e Hefti, davanti a Sirigu. In mediana ci sono Sturaro e Portanova con Badelj, così come in attacco il tridente formato da Ekuban, Destro e Yeboah.

Assenti Stranberg, Coulibaly, Capezzi, Fiorillo, Schiavone e Ruggeri per Stefano Colantuono, che punta su Mazzocchi e Ranieri sulle fasce e Dragusin con Fazio in difesa, a protezione di Sepe. In mediana esordio per Ederson con Radovanovic e Coulibaly, mentre in attacco Verdi gioca a supporto di Bonazzoli e Djuric.

E’ una partita equilibrata e combattuta nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Si combatte su ogni palla, entrambe le squadre hanno difficoltà a costruire con la qualità, più propense a ripartire in contropiede con il pressing aggressivo.

Al 12′ minuto viene annullata la rete di Portanova per posizione di fuorigioco ed è proprio il centrocampista che ci prova dalla distanza più tardi, senza però trovare la porta.

Al 32′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Destro, sua assist di Ekuban, al termine di una bella azione corale assistita da Yeboah.

Gli ospiti accusano il colpo e sembrano andare in balia degli avversari, che approfittano del momento per gestire il ritmo e il risultato con grande personalità, sfiorando addirittura il raddoppio con Hefti, sul quale si supera Sepe, attento anche su Destro.

All’improvviso, alla prima vera sortita offensiva, al 46′ minuto gli ospiti pareggiano immeritatamente con Bonazzoli, bravo a sfruttare la sponda di Djuric sul cross di Verdi.

Non cambia il copione della partita in un secondo tempo caratterizzato dal continuo assedio dei padroni di casa e dalla fase difensiva degli ospiti.

Sale subito in cattedra Sepe, che alza la saracinesca su Destro, mentre Badelj viene fermato sul più bello dal palo.

Vengono ammoniti Sturaro, Badelj, Mazzocchi, Rovella e Dragusin, mentre le sostituzioni portano alle uscite di Vazques, Portanova, Ederson, Destro, Yeboah, Radovanovic, Ribery, Badelj, Djuric e Verdi, in cambio dei quali entrano in campo Cambiaso, Rovella, Perotti, Gudmundsson, Melegoni, Kastanos, Ribery, Piccoli, Mikael e Zortea.

Nel finale gli ospiti si affidano a Perotti, ma Sirigu fa buona guardia.

GENOA (4-2-3-1) – Sirigu; Hefti, Maksimovic, Vanheusden, Vasquez (58′ Cambiaso); Sturaro, Badelj (80′ Piccoli); Ekuban, Portanova (58′ Rovella), Yeboah (67′ Melegoni); Destro (67′ Gudmundsson). All.: Blessin.

SALERNITANA (4-3-1-2) – Sepe; Mazzocchi, Fazio, Dragusin, Ranieri; Ederson (62′ Perotti), Radovanovic (74′ Kastanos), L. Coulibaly; Verdi (82′ Zortea); Bonazzoli (74′ Ribery); Djuric (82′ Mikael). All. Colantuono.

ARBITRO: Paolo Di Bello della sezione di Brindisi.

GOL: 32′ Destro G), 46′ pt. Bonazzoli (S).

ASSIST: Ekuban (G, 1-0), Djuric (S, 1-1).

AMMONITI: Sturaro, Badelj, Rovella (G), Mazzocchi (S).

NOTE – Recupero 3’+3′.

