Video Gol Highlights Genoa-Salernitana 1-0: Sintesi 27-10-2023

Video Gol e Highlights Genoa-Salernitana 1-0, 9° Giornata Serie A: i liguri vincono l’importantissimo scontro salvezza contro i campani.

Gudmundsson decide il match nel finale di primo tempo.

Il Genoa sale al 13° posto con 11 punti, mentre la Salernitana resta penultima a 4.

Sintesi di Genoa-Salernitana 1-0

I liguri iniziano subito a premere e collezionano due grosse chance nei primi tre minuti con due corner consecutivi: prima Ochoa è grandioso sul colpo di testa a botta sicura di Dragusin e poi il palo nega la rete di testa a Badelj, ben inseritosi in area e sfortunato.

Al quarto d’ora la Salernitana si salva di nuovo per il rotto della cuffia grazie ad Ochoa, che sfiora la conclusione in girata di Retegui mandando la sfera sul palo; è il secondo legno per i padroni di casa.

La Salernitana non si vede mai, soffre e non crea pericoli, e la pressione continua della squadra di Gilardino porta frutti al 35°: Malinovskiy inventa un assist d’oro per Gudmundsson, che dal limite batte il portiere campano con un tiro estremamente angolato.

Superata bene una fase di nervosismo con ben tre ammoniti in un colpo solo, o quasi, la partita riprende e il Genoa sfiora il raddoppio con Sabelli, al tiro da buona posizione al culmine di un’azione corale, sventato ancora da Ochoa. La prima frazione termina praticamente qui.

La ripresa non offre emozioni particolari; la reazione dei granata è prevedibile e i genoani non hanno difficoltà a fermarne le velleità offensive.

Il Genoa, però, fa l’errore di non cercare il raddoppio per amministrare l’esiguo vantaggio e a sei minuti dal termine rischia grossissimo su un colpo di testa di Mazzocchi, servito da Sambia, stampatosi sulla traversa. E’, questo, il primo vero corso rischio dai liguri in tutta la partita nonché l’ultimo. La partita finisce dopo cinque minuti di recupero.

Highlights e Video Gol di Genoa-Salernitana 1-0

Tabellino di Genoa-Salernitana 1-0

Genoa (3-5-1-1): Martinez; Bani (54′ De Winter), Dragusin, Vasquez; Sabelli (93′ Vogliacco), Frendrup, Badelj (58′ Strootman), Malinovskyi (59′ Kutlu), Martin; Gudmundsson; Retegui (46′ Ekuban). Allenatore: Gilardino

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Lovato (64′ Ikwuemesi), Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Maggiore (64′ Legowski), Coulibaly, Bradaric (46′ Sambia); Candreva (46′ Bohinen), Cabral (77′ Tchaouna); Dia. Allenatore: Inzaghi

Marcatori: 35′ Gudmundsson

Arbitro: Massa

Ammoniti: Maggiore, Malinovskyi, Bradaric, Bani, Gyomber, De Winter e Ikwuemesi