Video Gol Highlights Genoa Roma 1-3 e Sintesi 08-11-2020

Video Gol e Highlights di Genoa Roma 1-3: la Roma di Fonseca batte la il Genoa di Maran grazie ad una tripletta di Mkhitaryan e sale a 14 punti in classifica.

La Roma ottiene il 6° risultato utile consecutivo e sale al 3° posto in classifica a quota 14 punti a -1 dal Sassuolo che è secondo e a -2 dal Milan capolista che questa sera incontrerà a San Siro l’Hellas Verona nel posticipo della 7° Giornata di Serie A

A decidere la partita è stato un incontenibile Mkhitaryan autore di un incredibile tripletta con i gol al 47′, 67′ e 85′!

Inutile il momentaneo pareggio del Genoa segnato da Pjaca in apertura di secondo tempo.

Sintesi di Genoa Roma 1-3:

Fonseca con Dzeko out per la positività al Covid19 si affida a Borja Mayoral come punta centrale supportato da Mkhitaryan e Pedro.

Maran risponde con Scamacca punta centrale supportato da Pjaca e Zajc.

La Roma chiude imbattuta e con 3 vittorie consecutive tra campionato ed Europa League questo tour de force prima della sosta per le nazionali.

La Roma parte subito in attacco e al 4′ minuto è subito Mkhitaryan a provare il tiro dal lato sinistro dell’area di rigore ma il pallone termina fuiori.

Al 12 Spinazzola ha problemi muscolari e al suo posto entra Bruno Peres.

Al 20′ grandissima occasione per la Roma con Mkhitaryan che calcia un bolide di sinistro e Perin con un intervento miracoloso riesce a deviare in corner!

L’armeno riesce a portare in vantaggio i giallorossi prima del termine del primo tempo quando su corner di Veretout salta più alto di tutti e di testa mette in rete.

In apertura di ripresa la Roma ha subito l’occasione del raddoppio con Mkhitaryan che serve Bruno Peres che però tira centrale.

Al 49′ arriva il pareggio del Genoa: Scamacca serve Pjaca che si trova solo davanti a Pau Lopez e mette in rete!

Video Gol Highlights di Genoa Roma 1-3:

Tabellino di Genoa Roma 1-3:

GENOA (4-2-3-1): Perin; Biraschi, Masiello (69′ Ghiglione), Bani, Criscito; Lerager (81′ Destro), Radovanovic (69′ Lu. Pellegrini); Rovella, Pjaca (60′ Pandev), Zajc (81′ Badelj); Scamacca. A disposizione: Marchetti, Paleari, Goldaniga, Behrami, Melegoni, Parigini, Czyborra. Allenatore: Maran

ROMA (3-4-2-1): Lopez; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Lo. Pellegrini (87′ Villar), Veretout, Spinazzola (14′ Bruno Peres); Mkhitaryan, Pedro; Mayoral (60′ Cristante). A disposizione: Farelli, Mirante, Juan Jesus, Fazio, Kumbulla, Darboe, Providence, Pogba. Allenatore: Fonseca

ARBITRO: Irrati di Pistoia

MARCATORI: 45+2′ Mkhitaryan (R), 50′ Pjaca (G), 67′ e 85′ Mkhitaryan (R)

NOTE: Ammoniti: Zajc (G); (R). Recupero: 1′ – 4′.

