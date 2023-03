Video Gol Highlights Genoa-Reggina 1-0: sintesi 31-03-2023

Risultato Genoa-Reggina 1-0: i liguri vincono una partita nervosissima costellata da falli e ammonizioni nonché un’espulsione per il già sostituito Sturaro.

Coda firma il gol decisivo, controfirmato all’ultimo secondo da Martinez con una parata prodigiosa su Caanotto.

Il Genoa consolida il 2° posto andando a 59 punti, mentre la Reggina resta 7° con 42 e rischia di uscire dalla zona playoff.

Sintesi Genoa-Reggina 1-0

E’ una partita in cui, dopo una sporadica azione offensiva calabrese con colpo da due passi fallito da Strelec, si contano più falli che occasioni e tiri per quasi quaranta minuti.

Al 37° il fin qui sonnecchiante Genoa, debitamente intrappolato dalle maglie granata, si fa finalmente vivo in avanti e trova il vantaggio: Sturaro serve in area Coda in area e l’esperto attaccante batte Colombi con un diagonale che passa tra le gambe di Gagliolo.

Il gol sveglia definitivamente i liguri, che da questo momento creano più volte pericoli nell’area avversaria: Gudmundsson offre ottimi palloni a chi è in area, ma Coda prima e Badelj poi si divorano il raddoppio calciando malissimo in due azioni distinte.

I minuti di recupero sono sei per le tante interruzioni e tutte le azioni narrate prima avvengono in questo mini tempo supplementare. Poi arriva il duplice fischio.

Ad inizio ripresa il Genoa sfiora subito il raddoppio su azione d’angolo: per due volte il pallone è in area e altrettante volte i giocatori di casa mancano all’appuntamento con il gol, prima Ilsanker e poi Vogliacco, mentre i calabresi si vedono poco dopo con un’improvvisata di Menez conclusa con un bel tiro respinto da Martinez.

Dopo la grande parata di Colombi su Gudmundsson, la partita diventa bruttissima, piena di falli ed ammonizioni, per poi rianimarsi improvvisamente durante i cinque minuti di recupero, anzi oltre: al 96° Colombi devia sulla traversa un tiro a giro di di Badelj e subito dopo Martinez è prodigioso su un pallonetto di Canotto a colpo sicuro. Subito dopo, giunge il triplice fischio.

Video Gol Highlights Genoa-Reggina 1-0

Tabellino Genoa-Reggina 1-0

Genoa (3-5-2): Martinez; Bani (12′ Ilsanker), Vogliacco, Dragusin; Sabelli, Sturaro (57′ Frendrup), Badelj, Strootman, Criscito; Gudmundsson (94′ Salcedo), Coda (57′ Ekuban). Allenatore: Gilardino

Reggina (3-5-2): Colombi; Cionek, Camporese, Gagliolo; Bouah (66′ Rivas), Majer (66′ Fabbian), Crisetig, Hernani (77′ Gori), Di Chiara (83′ Cicerelli); Menez, Strelec (77′ Canotto). Allenatore: Inzaghi

Marcatori: 37′ Coda

Arbitro: Aureliano

Ammoniti: Menez, Cionek, Majer, Hernani, Badelj, Vogliacco, Gudmundsson, Gagliolo e Camporese