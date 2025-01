Video Gol Highlights Genoa-Parma 1-0: sintesi 12-01-2025

Il Risultato di Genoa-Parma 1-0, 20° giornata Serie A: compatti e ben messi in campo, i liguri ottengono tre punti di platino contro una diretta avversaria e proseguono la corsa alla salvezza con maggior tranquillità. Svariate le occasioni create dalla squadra di Vieira e un solo gol, ma sufficiente per vincere. Poca roba il Parma odierno, calato molto nelle ultime settimane e capace di battere solo il derelitto Monza e per di più al 97°. Servirà un buon mercato per una ripresa.

Ci pensa Frendrup a segnare il gol partita a metà ripresa.

Il Genoa va a 23 punti e aggancia momentaneamente la Roma al 10° posto guadagnando anche due punti sul Cagliari, ma i cinque punti di vantaggio sulla zona retrocessione non sono molti. Il Parma, invece, in quella zona rischia di finirvi se non cambia marcia: i punti sono 18 e la posizione è la diciassettesima, con un solo punto di vantaggio sui sardi terzultimi.

La Sintesi di Genoa-Parma 1-0

Il Parma si difende e attacca di rado, mentre il Genoa è più propositivo e cerca spesso la porta e a creare grattacapi, in particolare, sono Vasquez e Pinamonti.

L’attaccante, dopo un colpo di testa ampiamente alto al 7°, sfiora il gol al 34° con un tentativo da posizione defilata che finisce sull’esterno della rete. Ancora più pericoloso, però, era stato il difensore, che al 22° aveva calciato in porta per ben due volte nella stessa azione, ma avendo trovato a frapporsi tra lui e il gol prima Valeri e poi Suzuki.

Tolte queste chances, il primo tempo è tutt’altro che attraente e si conclude pigramente dopo un minuto di recupero e con l’ingresso in campo di Kasa in luogo dell’infortunato Badelj.

Un po’ più propositivo il Parma di inizio ripresa con anche un bel tiro di Almqvist ben respinto in corner da Leali, ma il Genoa riprende ben presto le redini e metà parziale passa meritatamente in vantaggio grazie a Frendrup: il danese, raggiunto da Miretti con un preciso assist, calcia e beffa Suzuki grazie anche alla sfortunata deviazione di Delprato.

Dal gol fino alla conclusione del match, avvenuta dopo cinque minuti di recupero, non accade altro. Né un sussulto, né altri eventi degni di nota. Il Genoa controlla agevolmente e il Parma non trova spazi e/o idee per far male o almeno provarci.

Dopo cinque minuti di recupero, il match finisce per la gioia dei Grifoni.

Il Tabellino di Genoa-Parma 1-0

Genoa (4-3-3): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby (79′ Masini), Badelj (45′ Kasa), Frendrup; Zanoli (83′ Sabelli), Pinamonti, Miretti (79′ Ekhator). Allenatore: Vieira

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Balogh (60′ Hainaut), Valenti, Valeri; Keita (84′ Haj Mohamed), Sohm; Almqvist (60′ Cancellieri), Hernani (72′ Camara), Mihaila (72′ Man); Bonny. Allenatore: Pecchia

Marcatori: 65′ Frendrup

Arbitro: Colombo

Ammoniti: Badelj, Valenti, Hernani, Kasa e Delprato

