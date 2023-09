Video Gol Highlights Genoa-Napoli 2-2: Sintesi 16-9-2023

Video Gol e Highlights Genoa-Napoli 2-2, 4° Giornata Serie A: segnano Bani, Retegui, Raspadori e Politano

Solo un pareggio rocambolesco tra Genoa e Napoli allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, conosciuto anche come Stadio Marassi, nel terzo ed ultimo anticipo del sabato della quarta giornata di Serie A.

I liguri sfiorano solo la grande impresa, raggiungendo quota quattro punti in classifica, contro i campioni in carica, bravi a rimontare dal doppio svantaggio, che si rialzano solo parzialmente dopo la debacle dello scorso turno.

Genoa-Napoli – Stadiosport.it

Sintesi di Genoa-Napoli 2-2

Out Messias e Vogliacco per Alberto Gilardino, che schiera Bani, Dragusin e De Winter in difesa a protezione di Martinez, conferma Martin e Sabelli sulle fasce, e Frendrup in mediana con Badelj e Strootman, mentre in attacco sceglie Gudmundsson con Retegui.

Assente Gollini per Rudi Garçia, che lancia Ostigard e Mario Rui in difesa con Juan Jesus e Di Lorenzo davanti a Meret, conferma i soliti Anguissa, Lobotka e Zielinski a centrocampo, mentre in attacco sceglie Elmas con Osimhen e Kvaratskhelia.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi davvero elevatissimi. I padroni di casa giocano con grinta ed intensità, trovando movimenti e velocità sulla trequarti, per poi difendersi con ordine e compattezza, rendendo difficile il possesso palla agli ospiti.

Vengono ammoniti Elmas, De Winter e Retegui, prima della bellissima parata di Meret sulla conclusione di Retegui.

Al 39′ minuto i padroni di casa riescono a sbloccare il risultato con Bani, che trova il gol del vantaggio facendosi trovare al posto giusto al momento giusto sulla sponda di De Winter al calcio d’angolo di Gudmundsson.

Gli ospiti provano a reagire, alzano il baricentro, ma il tentativo di Kvaratskhelia va solo sull’esterno della rete.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Politano al posto di Elmas, ma diventa sin da subito un vero e proprio monologo da parte degli ospiti contro padroni di casa sempre compatti in fase difensiva e letali in contropiede.

E, infatti, al 56′ minuto i padroni di casa addirittura raddoppiano con Retegui, su assist di Strootman, dopo il clamoroso errore di Meret in fase di impostazione.

Spazio a Olivera e Raspadori al posto di Mario Rui e Anguissa negli ospiti, che vanno all’assalto della porta dei padroni di casa, che però potrebbero sfruttare meglio le praterie lasciate dagli avversari, se non fosse per l’imprecisione di Gudmundsson.

Escono Sabelli e Lobotka per Malinovskyi e Cajuste, viene ammonito Badelj e al 76′ minuto gli ospiti ritornano in partita con la potente conclusione di Raspadori.

Entra anche Thorsby per Strootman, giallo anche per Cajuste, che impegna Martinez, mentre ancora Gudmundsson risulta poco cinico con il suo destro a giro non trovando la porta.

Al 84′ minuto gli ospiti pareggiano con il bellissimo sinistro di Politano, su assist incredibile di Zielinski.

Nel finale gli ospiti tentano il tutto e per tutto nell’assediare la difesa dei padroni di casa, che sfiorano la rete con Thorsby prima dell’entrata in campo di Vasquez e Zerbin per Martin e Kvaratskhelia.

Highlights e Video Gol di Genoa-Napoli 2-2:

Tabellino di Genoa-Napoli 2-2