Video Gol Highlights Genoa-Napoli 1-2: sintesi 8-7-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Genoa-Napoli 1-2, 31° Giornata Serie A: gol annullato ad Elmas per fallo di mano e probabile fuorigioco, poi la sblocca Mertens, pareggia Goldaniga, segna Lozano

Il Napoli batte il Genoa allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, meglio conosciuto come Stadio Marassi, nell’anticipo della 31° giornata di Serie A, 12° turno del girone di ritorno.

Seconda vittoria consecutiva per i partenopei, che si riportano al quinto posto in classifica, fermando i liguri dopo il pareggio della scorsa partita, che potrebbe pregiudicare la lotta per la salvezza, visto che i grifoni ora sono terzultimi in classifica.

La sintesi di Genoa-Napoli 1-2, 31° Giornata Serie A

E’ una partita molto viva nel primo tempo, disputato su ritmi non elevatissimi, ma neanche blandi. Molto meglio gli ospiti, che prendono in mano il pallino del gioco e cominciano un vero e proprio dominio nei confronti dei padroni di casa, che riescono però a risultare pericolosi per qualche errore difensivo avversario.

Dopo una bella giocata di Politano, attento Perin, al 7′ minuto viene annullato un gol ad Elmas, sicuramente per fallo di mano, visto dal Var, ma probabilmente anche per posizione di fuorigioco.

Se in attacco gli ospiti sono uno spettacolo, in difesa giocano con troppa superficialità, permettendo ai padroni di casa di impegnare Meret con Pinamonti prima e Cassata poi, che colpisce anche il palo, tra le tante occasioni di Elmas e Mertens, che trovano sempre un Perin a tratti insuperabile.

Nel finale, dopo una conclusione a fil di palo di Lobotka, al 46′ minuto arriva il gol del vantaggio degli ospiti, che sbloccano il risultato con un destro di giustezza e precisione di Mertens, su assist di Insigne.

Il secondo tempo inizia con l’aggressività dei padroni di casa, che rubano facilmente palla agli ospiti, deconcentrati, come nell’occasione di Pinamonti, che non trova la porta dopo una bella giocata di Cassata e la sponda di Sanabria.

E’ solo il preludio per il gol del pareggio, che arriva al 49′ minuto, targato da Goldaniga, che salta più in alto di tutti sul calcio d’angolo di Schone.

Il gol subito sveglia gli ospiti, che tornano a padroneggiare in campo iniziando un vero e proprio assalto alla difesa dei padroni di casa, che rischiano sul tiro di Politano, che viene fermato dalla traversa.

Al 66′ minuto gli ospiti trovano il nuovo gol del vantaggio con Lozano, lanciato in verticale da una bellissima giocata di Fabian Ruiz.

I padroni di casa accusano il colpo e vanno in completa balia degli ospiti, che sfiorano il raddoppio con un sinistro da fuori area di Mario Rui, super risposta di Perin, prima del miracolo di Meret su Pandev.

Video Gol Highlights di Genoa-Napoli 1-2, 31° Giornata Serie A

Il tabellino di Genoa-Napoli 1-2, 31° Giornata Serie A

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Biraschi (82′ Ghiglione), Schöne, Behrami (64′ Lerager), Cassata (71′ Iago Falque), Barreca; Sanabria (71′ Pandev), Pinamonti (82′ Favilli). All. Nicola

Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz (87′ Allan), Lobotka, Elmas (82′ Zielinski); Politano (63′ Lozano), Mertens (63′ Milik), Insigne (82′ Younes). All. Gattuso

Arbitro: Maurizio Mariani di Roma

Gol: 46′ pt Mertens (N), 49′ Goldaniga (G), 66′ Lozano (N)

Assist: Insigne (N, 0-1), Schöne (G, 1-1), Fabian Ruiz (N, 1-2)

Ammoniti: Goldaniga

Note: –

