Video Gol Highlights Genoa-Napoli 1-2: Sintesi 29-8-2021

Video Gol e Highlights Genoa-Napoli 1-2, 2° Giornata Serie A: la sblocca Fabian Ruiz, pareggia Cambiaso, la decide Petagna

Il Napoli batte il Genoa allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, conosciuto anche come Stadio Marassi, nell’anticipo pomeridiano della domenica della seconda giornata di Serie A.

E’ en plein per Luciano Spalletti, che vince la seconda partita nei primi due turni di campionato, rispondendo alla capolista e portandosi a quota sei punti, nonostante qualche difficoltà di gestione del risultato.

Seconda sconfitta consecutiva ed en plein in negativo per i liguri, che perdono ancora contro una big, seppur questa volta almeno con l’onore delle armi, dimostrando di essere ancora un cantiere aperto.

Sintesi di Genoa-Napoli 1-2

E’ una partita molto combattuta nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti tengono in mano il pallino del gioco, mentre i padroni di casa sono molto compatti in fase difensiva e ripartono in velocità in contropiede.

Partono fortissimo Lozano e Insigne, ma il primo è poco cinico sotto porta, mentre il secondo scheggia il palo esterno. I padroni di casa rispondono impegnando Meret con Ghiglione, fa lo stesso ancora Insigne con Sirigu.

Con il passare dei minuti la partita diventa molto equilibrata, si lotta su ogni pallone, c’è grande aggressività in mezzo al campo.

Al 39′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con una bellissima conclusione di Fabian Ruiz, imparabile per il portiere, dopo un bello scambio tra Insigne e Politano, chiudendo anzitempo la prima frazione di gioco.

💥🔵⚪️ GOOOOLLLL 🔵⚪️💥

Mancino angolato di #FabianRuiz sul secondo palo che sblocca il match al Ferraris 👏#GenoaNapoli 0-1#SerieATIM 💎 #WeAreCalcio — Lega Serie A (@SerieA) August 29, 2021

Nel secondo tempo i padroni di casa reagiscono con rabbia ed orgoglio, alzano il baricentro, prendono in mano il pallino del gioco e costringono gli ospiti a chiudersi nella propria metà campo.

E’ clamorosa la triplice occasione per i padroni di casa, che trovano un super Meret prima su Ghiglione, il salvataggio sulla linea di Mario Rui sul primo tentativo di tap e poi la colpevole imprecisione di Rovella sul secondo tentativo di ribattuta.

Al 55′ minuto viene annullato il possibile gol del pareggio dei padroni di casa firmato da Pandev, che aveva spedito in rete la palla dopo l’uscita di Meret, ma il VAR cancella tutto per fallo di Buksa.

Aver rischiato più volte di subire il pareggio risveglia gli ospiti, che provano a riaffacciarsi dalle parti di Sirigu, che compie un mezzo miracolo su Lozano.

Al 70′ minuto i padroni di casa finalmente trovano il gol del pareggio con l’uomo che non ti aspetti: Cambiaso, che sfrutta al meglio la dormita di Di Lorenzo sul cross di Ghiglione.

Gli ospiti non ci stanno e cercano in tutti i modi il gol vittoria nell’assalto finale e, dopo una conclusione di Koulibaly dalla lunghissima distanza, al 84′ minutto ecco la rete di Petagna, su assist di Mario Rui direttamente da calcio di punizione, tagliando definitivamente le gambe agli avversari.

Highlights e Video Gol di Genoa-Napoli 1-2:

Tabellino di Genoa-Napoli 1-2

Genoa (3-5-1-1): Sirigu; Vanheusden (67′ Masiello), Biraschi, Criscito; Ghiglione (83′ Behrami), Rovella, Badelj, Sturaro (67′ Kallon), Cambiaso; Hernani (46′ Buksa); Ekuban (46′ Pandev). All. Ballardini

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui (92′ Juan Jesus); Fabian Ruiz, Lobotka, Elmas (92′ Gaetano); Politano (82′ Petagna), Insigne, Lozano (70′ Ounas). All. Spalletti

Arbitro: Marco Di Bello

Gol: 39′ Fabian Ruiz (N), 69′ Cambiaso (G), 84′ Petagna (N)

Assist: Politano (N, 0-1), Ghiglione (G, 1-1), Mario Rui (N, 1-2)

Ammoniti: Ekuban, Di Lorenzo, Politano, Criscito

Espulsi: nessuno

