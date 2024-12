Video Gol Highlights Genoa-Napoli 1-2: Sintesi 21-12-2024

Video Gol e Highlights Genoa-Napoli 1-2, 17° Giornata Serie A: segnano Anguissa, Rrahmani e Pinamonti

Il Napoli batte il Genoa allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, conosciuto anche come Stadio Marassi, nel secondo anticipo del sabato della diciassettesima giornata di Serie A.

Seconda vittoria consecutiva per i partenopei, che tornano momentaneanmente in testa alla classifica con trentotto punti, mentre i liguri si fermano dopo cinque risultati utili consecutivi, in cui avevano collezionato sette punti.

Sintesi di Genoa-Napoli 1-2

Out Ahanor, De Winter, Ekhator, Malinovskyi e Messias per Patrick Vieira, che schiera Zanoli, Sabelli, Bani, Vasquez e Martin in difesa a protezione di Leali, in mediana Miretti, Badelj e Frendrup, in attacco Pinamonti e Vitinha.

Non ci sono Buongiorno e Mario Rui per Antonio Conte, che punta su Di Lorenzo Rrahmani, Juan Jesus e Olivera in difesa davanti a Meret, in mediana i soliti Anguissa, Lobotka e McTominay, in attacco confermato David Neres con Lukaku e Politano.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti prendono in mano il pallino del gioco mettendola sull’aggressività, mentre i padroni di casa provano a chiudere tutti gli spazi e ripartire in contropiede.

Dopo i diversi tentativi di Lukaku, al 15′ minuti gli ospiti sbloccano il risultato con Anguissa, che trova il gol del vantaggio su assist perfetto di David Neres.

E al 23′ minuto gli ospiti raddoppiano anche con Rrahmani, al posto giusto al momento giusto sul calcio di punizione battuto da Lobotka.

I padroni di casa subiscono questo doppio colpo ravvicinato, ma non crollano, visto che risistemano la squadra in campo e riescono a trovare il giusto equilibrio, mentre nel finale viene ammonito Juan Jesus.

Cambia completamente il copione della partita in un secondo tempo molto più divertente e spettacolare, visto che i padroni di casa entrano in campo con grandissima grinta.

Infatti, dopo un miracolo di Meret, al 51′ minuto i padroni di casa riaprono i giochi con la rete di Pinamonti, su assist di Vitinha.

E’ ancora super Meret su Badelj, viene ammonito Sabelli, che esce insieme a Miretti, Vitinha, Badelj, Lukaku e David Neres quando entrano Balotelli, Norton-Cuffy, Kvaratskhelia, Simeone, Thorsby e Ekuban, mentre le conclusioni di Politano e McTominay sono imprecise.

Nel finale prima il palo e poi Meret, due volte, negano la gioia del gol a Balotelli, mentre viene ammonito Frendrup e Politano viene sostituito da Spinazzola.

Highlights e Video Gol di Genoa-Napoli 1-2:

Tabellino di Genoa-Napoli 1-2

Genoa (4-3-3): Leali 6; Sabelli 5,5 (33′ st Norton-Cuffy 6), Bani 6, Vasquez 5,5, Martin 5,5; Frendrup 5,5, Badelj 6 (25′ st Thorsby 6,5), Miretti 6,5 (37′ st Balotelli 6); Zanoli 6, Pinamonti 6,5, Vitinha 6 (25′ st Ekuban 6). A disp.: Sommariva, Gollini, Bohinen, Pereiro, Vogliacco, Mercandalli, Ankeye, Melegoni, Masini. All.: Vieira 6



Napoli (4-2-3-1): Meret 7,5; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6,5, Juan Jesus 6, Olivera 6; Anguissa 7, Lobotka 6,5; Politano 6,5 (42′ st Spinazzola sv), McTominay 6, Neres 6,5 (28′ st Kvaratskhelia 5,5); Lukaku 5,5 (28′ st Simeone 5,5). A disp.: Contini, Caprile, Gilmour, Marin, Zerbin, Ngonge, Mazzocchi, Raspadori, Folorunsho. All.: Conte 6



Arbitro: La Penna

Marcatori: 15′ Anguissa (N), 23′ Rrahmani (N), 6′ st Pinamonti (G)

Ammoniti: Sabelli, Frendrup (G); Juan Jesus (N)

Espulsi: nessuno

