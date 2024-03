Video Gol Highlights Genoa-Monza 2-3: Sintesi 9-3-2024

Video Gol e Highlights Genoa-Monza 2-3, 28° Giornata Serie A: segnano Pessina, Mota, Gudmundsson, Vitinha e Maldini

Il Monza batte il Genoa allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, conosciuto anche come Stadio Marassi, nell’anticipo del sabato della ventottesima giornata di Serie A.

I brianzoli tornano alla vittoria dopo la sconfitta della scorsa settimana portandosi a quota trentanove punti in classifica, vincendo uno scontro diretto di metà piazzamento contro i liguri, che racimolano la seconda sconfitta consecutiva fermandosi a quota trentatré punti.

Sintesi di Genoa-Monza 2-3

Assenti Ankeye, Haps, Matturro e Vasquez per Alberto Gilardino, che schiera Vogliacco, Bani e De Winter in difesa davanti a Martinez, a centrocampo ci sono Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman e Messias, in attacco i soliti Gudmundsson e Retegui.

Non ci sono Caprari, Gomez e Vignato per Raffaele Palladino, che punta su Birindelli, Izzo, Pablo Marì e Carboni in difesa a protezione di Di Gregorio, centrocampo a rombo con Bondo, Akpa-Akpro, Pessina e Colpani, in attacco Mota e Djuric.

E’ una bellissima partita sin nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi davvero molto intensi tra due squadre che giocano a viso aperto, facendo un possesso palla di grande qualità e non lesinando giocate complicate.

Dopo i tentativi di Messias e Gudmundsson, al 7′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Pessina, servito da Colpani, al termine di una bella azione iniziata da Mota.

Viene ammonito Sabelli e al 18′ minuto gli ospiti raddoppiano con una rovesciata pazzesca di Mota su cross di Colpani.

I padroni di casa provano a reagire, alzano il baricentro e si riversano nella metà campo avversaria, ma lasciano praterie che gli ospiti provano a sfruttare con Colpani, che colpisce la traversa, mentre viene ammonito Djuric.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Vitinha, Malinovskyi e Spence al posto di Frendrup, Strootman e Vogliacco.

Al 52′ minuto i padroni di casa tornano in partita con Gudmundsson, che ribadisce in rete la palla con un tap-in vincente dopo che Di Gregorio gli aveva parato il rigore rischiato dall’arbitro per fallo di mano di Pablo Marì.

I padroni di casa ci credono e continuano a tenere in mano il pallino del gioco macinando occasioni con Badelj e Spence, mentre entra Kyriakopoulos al posto di Colpani.

Al 68′ minuto i padroni di casa completano la rimonta con Vitinha, che riesce a pareggiare su assist perfetto di Retegui, bravo a sfruttare l’errore di Akpa-Akpro.

I padroni di casa si bilanciano troppo nel tentativo di ribaltare il risultato con Badelj e Retegui, nel mezzo Maldini e Carboni subentrano a Mota e Akpa-Akpro.

Così, gli ospiti ne approfittano per tornare in vantaggio al 79′ minuto proprio con Maldini, tap-in vincente sulla respinta di Martinez alla conclusione di Carboni.

C’è spazio per Ekuban, Pedro Pereira, Machin e Thorsby al posto di Badelj, Sabelli, Pessina e Birindelli durante l’assalto finale dei padroni di casa, che sfiorano il pareggio con Gudmundsson.

Highlights e Video Gol di Genoa-Monza 2-3:

Tabellino di Genoa-Monza 2-3

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vogliacco (1′ st Spence); Messias, Strootman (1′ st Vitinha), Badelj (42′ st Thorsby), Frendrup (1′ st Malinovskyi), Sabelli (39′ st Ekuban); Gudmundsson, Retegui. A disp.: Leali, Sommariva, Cittadini, Pittino, Bohinen. All.: Gilardino



Monza (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli (41′ st Pedro Pereira), Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; Bondo, Akpa Akpro (30′ st Maldini); Colpani (18′ st Kyriakopoulos), Pessina (41′ st Machin), Dany Mota (30′ st V. Carboni); Djuric. A disp.: Sorrentino, Gori, Donati, Caldirola, Popovic, Colombo, Zerbin, Ciurria. All.: Palladino



Arbitro: Feliciani

Marcatori: 8′ Pessina (M), 18′ Dany Mota (M), 8′ st Gudmundsson (G), 23′ st Vitinha (G), 35′ st Maldini (M)

Ammoniti: Sabelli (G), Djuric (M)

Espulsi:

Note: Al 7′ st Di Gregorio (M) para un rigore a Gudmundsson (G)