Video Gol Highlights Genoa-Milan 0-1: sintesi 07-10-2023

Video Gol e Highlights Genoa-Milan 0-1: a salvare una partita terribile e nefasta per vari motivi è il successo ottenuto. Ma contro la Juventus la prestazione dovrà essere diversa da quella odierna e, come se non bastasse, mancheranno Hernandez e Maignan.

A decidere il match un gol di Pulisic a tre minuti dal 90° minuto.

Il Milan approfitta del passo falso dei concittadini e va al primo posto con 21 punti in 8 partite, mentre l’Inter è ora 2° con 19.

La Sintesi di Genoa-Milan 0-1

Non accade granché nel primo tempo, va detto subito. Ad una certa incapacità di creare pericoli, da una parte e dall’altra, fa da contraltare una discreta vivacità, troppa viste le ammonizioni comminate a Florenzi e Hernandez (quest’ultimo, diffidato, dovrà saltare il match interno contro la Juventus in programma dopo la sosta).

A parte un tentativo centrale di Reijnders su lancio di Musah, non vi sono azioni degne di nota: giusto quale tiro senza pretese, senza precisione e anche senza senso. Mancano idee che vadano oltre contenimento e ripartenze ed è frustrante, per certi versi. Il recupero è di un solo minuto ed è come se non esistesse.

Anche la ripresa è noiosa e senza guizzi, tolti un tiro insidioso scoccato da Dragusin e deviato in corner da Maignan e un colpo di testa del nuovo entrato Leao con lo stesso identico esito.

Si deve così arrivare al minuto 87 per raccontare l’episodio più importante: Pulisic, altro subentrato, controlla un cross dalla destra di Musah e batte Martinez con un sinistro di prima intenzione da dentro l’area.

Il VAR interviene per un possibile fallo di mano dell’americano, ma non sono ravvisate irregolarità e il gol è convalidato. Da questo momento la partita diventa surreale, quasi una commedia: Maignan viene espulso al 94°, sempre dopo controllo del VAR, per un brutto intervento a gamba alta ai danni di Ekuban al limite dell’area.

I cambi sono finiti ed entra in porta Giroud, che vede la punizione di Ekuban terminare sulla traversa grazie ad una deviazione della barriera. Poco dopo, anche Martinez, nell’area avversaria per un piazzato e costretto a tornare precipitosamente, viene espulso per un fallo ai danni di un avversario che si stava involando verso la porta genoana sguarnita.

I minuti di recupero, inizialmente sette, diventano quindici. Il triplice fischio dell’incerto Piccinini è una liberazione per un Milan oggi poco ispirato a dir poco.

Highlights e Video Gol di Genoa-Milan 0-1

Il Tabellino di Genoa-Milan 0-1

Genoa (4-4-1-1): Martinez; De Winter (104′ Leali), Bani, Dragusin, Vasquez; Sabelli (68′ Ekuban), Frendrup, Thorsby, Haps (91′ Puskas); Malinovskyi (68′ Kutlu); Gudmundsson. Allenatore: Gilardino

Milan (4-3-3): Maignan; Florenzi (66′ Calabria), Thiaw, Tomori, Hernandez; Musah, Adli (66′ Giroud), Reijnders; Chukwueze (46′ Pulisic), Jovic (93′ Bartesaghi), Okafor (46′ Leao). Allenatore: Pioli

Marcatori: 87′ Pulisic

Arbitro: Piccinini

Ammoniti: Hernandez, Florenzi, Musah, Adli, De Winter e Martinez

Espulsi: 99′ Maignan e 103′ Martinez